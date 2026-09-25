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Lértora: "Hoy y siempre el objetivo de Colón es buscar el ascenso"

El capitán sabalero se refirió al andar del equipo en el campeonato y al objetivo principal que tienen en mente, a la vez que habló de mantener la calma

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 10:12hs
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Federico Lértora habló sobre el único objetivo que tiene el plantel de Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora habló sobre el único objetivo que tiene el plantel de Colón.

Cuando faltan seis fechas para finalizar la etapa regular, Colón se encuentra 5° en la Zona A y con la expectativa de poder terminar lo más arriba posible, pensando en el Reducido, ya que resulta mucho más complicado acceder al primer puesto.

Y este sábado, el Sabalero visitará a All Boys buscando un triunfo que le permita mantener la ilusión de continuar en las primeras posiciones. En la previa a dicho encuentro, Federico Lértora habló con Aire de Santa Fe 91.1.

El capitán de Colón que no estuvo presente ante Los Andes por acumulación de tarjetas amarillas, habló del objetivo primario de Colón y analizó el andar del equipo, como así también las dificultades que presenta la competencia.

El análisis de Federico Lértora

"A esta altura del torneo todos los equipos tienen un objetivo. Los partidos son más duros y nadie quiere regalar nada. El otro día el equipo mostró personalidad y tuvo eficacia para cerrar el partido", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "Tuvimos bastante regularidad durante gran parte del torneo. El triunfo ante Los Andes sirvió para descomprimir las tres derrotas consecutivas".

LEER MÁS: All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

En otro tramo de la charla, expresó: "Todos sabemos lo que representa Colón en la categoría y los objetivos que tenemos. Es por eso que sentimos que estábamos corriendo de atrás y eso nos llevó a apresurarnos y tomar malas decisiones".

Por último, el capitán habló de los objetivos "Nuestra intención siempre son conseguir los tres puntos. Pero hay que ser inteligentes, medir los momentos y no apresurarnos. Hoy y siempre el objetivo ha sido ascender. Hay dos caminos y el objetivo es buscar el ascenso, sea cual sea".

Colón Lértora ascenso
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