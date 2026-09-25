Los Gladiadores derrotaron a Perú en su tercer partido de los Juegos Suramericanos

El seleccionado argentino masculino sigue con su ritmo arrollador en el Sudamericano y superó con contundencia a Perú en el Invencible de Santa Fe

Argentina sumó un nuevo triunfo en los Odesur tras superar con autoridad a Perú 41:11 por la tercera fecha del torneo. Y este viernes a las 19.30 Los Gladiadores medirá con Uruguay , buscando una victoria que le asegure un lugar en el podio y lo mantenga como candidato a ganar el oro.

La Selección al mando de Rodolfo Jung sumó una nueva victoria en la 13° edición de los Juegos Suramericanos que se celebra en Santa Fe hasta el sábado tras vencer con contundencia a Perú. Los Gladiadores llegaban al duelo tras superar a Paraguay en el debut y quedarse con el clásico sudamericano ante Brasil. En los otros duelos de la jornada, Chile derrotó a Uruguay 36:22 y Brasil a Paraguay 26:21.

Los Gladiadores sumaron otra victoria en Santa Fe

En un encuentro de poca equivalencia, Argentina impuso su ritmo durante los sesenta minutos para llegar a su tercera victoria consecutiva en un torneo que pone en juego dos plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Lionel Moyano y Juan Saco, ambos con 8 tantos, fueron los máximos goleadores de un partido que tuvo a Los Gladiadores como dominadores, defendiendo y sacando una importante ventaja por la vía del contrataque. Alan Perznianko en el arco también tuvo una actuación destacada sumando 19 atajadas en un 63%.

Tras un exigente duelo ante Brasil, la Selección pudo dosificar los minutos de todo el plantel pensando en los últimos dos partidos ante Uruguay y Chile. Con estos resultados registrados en el tercer día de competencia, Argentina y Chile continúan como líderes con 6 puntos, seguidos por Brasil con 4 puntos, Uruguay con 2 y Paraguay y Perú sin unidades.

Con un siete titular alternativo con respecto a los dos partidos anteriores, integrado por los jugadores que menos minutos habían tenido hasta ese momento en el torneo, Argentina salió a jugar el duelo ante Perú. Las ganas de aprovechar justamente ese tiempo le jugó una mala pasada a la Selección que no estuvo fina en los primeros minutos, fallando varios lanzamientos.

Adaptación que le permitiría a Perú dar batalla, llegando a estar 2:1 arriba en cinco minutos y 3 iguales llegando a los ocho minutos. Como era de esperar, superado ese pasaje de aclimatación, Los Gladiadores impusieron su impronta, creciendo en defensa y subiendo rápido la pelota para los primeros goles de Bautista Ceccardi, Saco y Nicolás Rodríguez.

Parcial 5:0 que significaría la primera diferencia sustancial para comenzar a manejar el partido. Dominio que se ampliaría cada vez más, tanto desde el juego con Perznianko multiplicando sus atajadas y con un crecimiento de la efectividad en el ataque para cerrar un claro primer tiempo a favor 18:6.

Ya en el complemento, los comandados por Jung no bajarían la intensidad y seguirían ampliando la brecha con los tantos de Moyano, permanentes recuperaciones en defensas y más goles de contraataque firmados por un efectivo Rodriguez.

La potencia de Saco, más atajadas de Perznianko y el criterio de Moyano para manejar la subida de pelota en primera y segunda oleada fue una constante en un partido que tomó rumbo claro a favor de Los Gladiadores que siendo muy efectivos -79% de éxito- cerraron una gran goleada 41:11.

Formación y próximo partido

Formación inicial: Alan Perznianko, Jeremías Bus, Juan Saco, Bautista Ceccardi, Lionel Moyano, Nicolás Rodríguez y Tiago Jeronimo.

Argentina (41:11 vs. Perú): Lionel Moyano (8), Juan Saco (8), Nicolás Rodríguez (7), Jeremías Bus (5), Bautista Ceccardi (5), Bautista Torossian (3), Tiago Jeronimo (3), Pablo Minguez (1), Tobías Torossian (1), Santiago Laborde, Julián Souto Cueto, Pedro Martínez, Agustín Forlino y Alan Perznianko.

Próximo partido: Argentina vs. Uruguay – 4° fecha | Viernes 25 de septiembre, 19:30 horas.