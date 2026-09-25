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Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este viernes 25 de septiembre

La jornada tendrá finales y definiciones en atletismo, canotaje, escalada, deportes de conjunto y distintas disciplinas de raqueta. En Santa Fe, Rosario, Paraná y Rafaela concentrarán la actividad durante todo el día

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 08:40hs
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El atletismo concretará su última jornada de competencias de los Juegos Suramericanos en el CARD Pedro A. Candioti.

El atletismo concretará su última jornada de competencias de los Juegos Suramericanos en el CARD Pedro A. Candioti.

Los Juegos Suramericanos 2026 continuarán este viernes con una extensa agenda deportiva en las distintas sedes. En Santa Fe habrá atletismo desde las 9, escalada, canotaje de velocidad, balonmano y canotaje slalom. Por su parte, Rosario concentrará competencias de voleibol, raquetbol, fútbol, bádminton, squash, tenis, tenis de mesa, polo acuático, tiro con arco, taekwondo y karate. Mientras que Paraná tendrá sóftbol masculino y Rafaela, las definiciones de pádel.

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, previa descarga del QR del Fan Fest, y se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo de cada escenario. Además, los partidos de Las Leonas y de Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, también podrán seguirse a través de las pantallas instaladas en los Fan Fest para quienes no hayan adquirido su ticket previamente.

Canotaje, atletismo y handball serán protagonistas en Santa Fe

El atletismo tendrá actividad en el CARD desde las 9, con distintas pruebas finales durante la mañana y la tarde. Entre las competencias previstas figuran salto en largo femenino, lanzamiento de martillo femenino, salto triple masculino, relevos, lanzamiento de jabalina femenino, 800 metros femenino, salto en alto femenino, lanzamiento de martillo masculino y las finales de 3000 metros con obstáculos y relevos 4x400.

La escalada dificultad, en el ISEF 27, tendrá la clasificación femenina y masculina entre las 10 y las 12. A las 16 comenzará la final masculina y, según el cronograma, será seguida por la final femenina.

En la Laguna Setúbal, el canotaje de velocidad comenzará a las 8 con las pruebas K2 femenina 500 metros, K2 masculino 500 metros, C1 femenino 500 metros y C1 masculino 500 metros. Durante el día habrá además pruebas K2 mixto 500 metros, C1 masculino 500 metros, K1 femenino 500 metros, K2 masculino 1000 metros, C1 masculino 1000 metros, C1 femenino 200 metros y C1 femenino 200 metros.

La laguna Set&uacute;bal ser&aacute; nuevamente escenario de las pruebas de canotaje de velocidad.

La laguna Setúbal será nuevamente escenario de las pruebas de canotaje de velocidad.

El balonmano masculino, en el Invencible Santa Fe, tendrá partidos a las 14:30, 17 y 19:30. En tanto, el canotaje slalom tendrá actividad en el Lago del Sur, el Club Náutico El Quillá y San Fest Parque Sur, con competencias y premiaciones entre las 9 y las 17.

Y en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, el sóftbol masculino tendrá su jornada en el Estadio Municipal, con el partido por la medalla de bronce a las 14 y el partido por la medalla de oro a las 16:30.

Rosario

Rosario tendrá una de las agendas más extensas del viernes. El voleibol indoor masculino, en el Estadio Claudio Newell's, tendrá el partido por el tercer puesto a las 15 y la final por la medalla de oro a las 19. En el ISEF 11, el raquetbol comenzará a las 9 y tendrá durante la jornada semifinales de las competencias por equipos masculinos y femeninos y dobles. El fútbol masculino, en el Estadio Claudio Newell's, enfrentará a Chile y Perú a las 10 por el tercer puesto y a Argentina y Paraguay a las 15 en la final.

El bádminton tendrá a las 9 la semifinal individual masculina y, entre otras definiciones, una semifinal de dobles mixtos a las 17:30 aproximadamente.

El squash, en Rural Nave C, comenzará a las 9 con las instancias por equipos femeninos y continuará durante la jornada con competencias masculinas y femeninas.

Los Gladiadores jugar&aacute;n frente a Uruguay en el Invencible de la ciudad de Santa Fe.

Los Gladiadores jugarán frente a Uruguay en el Invencible de la ciudad de Santa Fe.

El tenis, en el Óvalo Hipódromo, tendrá a las 10 la semifinal individual masculina y en resto de los encuentros de extenderán hasta la tarde. El tenis de mesa, en el Gimnasio del Club Provincial, tendrá actividad de 10 a 12, de 12 a 14, de 16 a 18 y de 18 a 20, con las distintas instancias de las categorías previstas.

En el Centro Acuático, el polo acuático tendrá partidos desde las 12 hasta las 21. El tiro con arco, en el Hipódromo, concentrará competencias entre las 9:20 y las 16:52, con semifinales y finales de recurvo y compuesto.

Finalmente, el taekwondo, en Rural Nave B, tendrá competencias de 10 a 14, mientras que el karate, en Invencible Rosario, tendrá actividad desde las 9 y desde las 14, con finales previstas hacia las 17:30 aproximadamente.

Rafaela

En Rafaela, el pádel tendrá cuatro definiciones durante la jornada: a las 11, el partido por el tercer puesto femenino; a las 13, el partido por el tercer puesto masculino; a las 16, la final femenina; y a las 18, la final masculina.

Juegos Suramericanos Santa Fe Rosario
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