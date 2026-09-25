El Torneo del Interior va entrando en etapa de definiciones

Rosario y Córdoba vivirán dos intensas jornadas de rugby a puro clásico por las semifinales del Torneo del Interior A, con el clásico entre Jockey y Duendes en Fisherton.

Este sábado 26 de septiembre Rosario y Córdoba se preparan para albergar las semifinales del Torneo del Interior Copa Zurich A. Desde las 16:00 horas, Jockey de Rosario recibirá a Duendes, mientras que Tala recibirá a Jockey de Córdoba en Villa Warcalde. A su vez, se llevarán a cabo las Reválidas 2027: Universitario de Córdoba vs. Paraná Rowing Club; La Tablada RC vs. Sociedad Sportiva; Tucumán Lawn Tennis vs. Mendoza RC; Natación y Gimnasia vs. CURNE. Los ganadores de cada reválida asegurarán una plaza para la región en la próxima temporada del certamen. Jornada de semifinales en el InteriorEste sábado 26 de septiembre, Rosario y Córdoba vivirán dos intensas jornadas de rugby a puro clásico por las semifinales del Torneo del Interior A, con cuatro equipos buscando el pase a la gran final del torneo. Además, se llevarán a cabo las Reválidas .

Desde las 15:50 horas, el Jockey rosarino recibirá a Duendes en un partido que se podrá seguir vivo a través de Disney+ Plan Premium y que contará con el arbitraje de Tomás Ninci. En la otra llave, Tala será local del Jockey cordobés en Villa Warcalde, con Federico Longobardi como juez principal del encuentro.

A su vez, se llevarán a cabo las Reválidas 2027. Se jugarán Universitario de Córdoba vs. Paraná Rowing Club, La Tablada vs Sociedad Sportiva, Tucumán Lawn Tennis vs Mendoza RC y Natación y Gimnasia vs CURNE. Los ganadores de cada encuentro asegurarán una plaza para la región en la próxima temporada del certamen.

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Dónde se jugará la final del Torneo del Interior AReglamento. Artículo 1.5 Tanto en los partidos de semifinal como en el partido final del torneo será local el equipo que llegara a los partidos con la mejor clasificación, según los siguientes criterios, de manera consecutiva: Quien hubiera salido primero en su zona, sobre los que salieran segundos; Si hubieran clasificado en la misma posición en cada zona, se utilizarán los criterios de desempate indicados en el art. 4, simulando una misma zona.

Tala: si gana es local.

Jockey de Córdoba: sólo puede ser local si gana Duendes.

Jockey de Rosario: sólo puede ser local si gana Jockey de Córdoba.

Duendes: no puede ser local.