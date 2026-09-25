Se retoma la actividad en el Torneo Oficial de hockey femenino

Por la 9° fecha del certamen local, el puntero CRAI recibirá a Colón de San Justo, mientras que el gran choque lo animarán El Quillá con Banco en el Sergio Antoniazzi

El puntero CRAI buscará una victoria en la autopista en la reanudación del Torneo Oficial.

Tras varios fines de semana sin actividad , la competencia en el Torneo Oficial de damas se reanuda con la disputa de la novena fecha. En el sector principal, el puntero CRAI jugará con Colón de San Justo en la autopista, mientras que el cruce más importante es el que animarán junto al lago del Parque del Sur , El Quillá con Banco Provincial. En el certamen de ascenso, Alma Juniors visitará a Santa Fe RC C en Altos del Valle, mientras que CRAR jugará en Rafaela con Unión de Santa Fe.

Se retoma la actividad con un duelo que se las trae. El Quillá y Banco animarán el cotejo más importante de la novena fecha. Los dos marchan como escoltas de CRAI, pero las “tiburonas” con un partido menos siendo uno de los invictos. Se trata de propuestas ambiciosas y que priorizan el arco rival. Las dos formaciones apuestan por transiciones rápidas, intensidad en la presión alta y recursos punzantes en ofensiva, un combo que suele traducirse en partidos vertiginosos y de alto vuelo.

Será clave para ambas partes cortar el circuito de juego en mitad de la cancha a través de bloqueos eficientes y, a la vez, proponer ataques anchos donde el mínimo error se pagará caro en el semicírculo.

Duelo de extremos en la autopista entre CRAI y Colón de San Justo. Las “gitanas” son las que tampoco conocen la derrota y acumulan una campaña que roza lo impecable como local que las llevó a lo más alto. El “conquistador” buscará ajustar su funcionamiento para empezar a sumar y revertir su andar con sus primeros puntos.

En Sauce Viejo, Santa Fe RC espera por Universitario. El “tricolor” ante la posibilidad de volver a sumar de a tres para ganar terreno (debe dos partidos), luego de caer con CRAI. Misma situación para las “cuervas”, que vienen de perder con La Salle y buscan escapar del fondo.

En Cabaña Leiva, La Salle se mide con El Quillá Amarillo. El “colegial” viene levantando en su nivel con buenas producciones que le posibilitaron escalar posiciones. La visita buscará revalidar la sólida imagen que dejó en su anterior presentación ante la otra línea de El Quillá.

El puntero del ascenso se presenta en Altos del Valle

En Rafaela, CRAR apunta a prolongar su buen presente que lo tiene en el tercer puesto. Acumula cuatro triunfos en fila y pretende reivindicarlo contra Unión. La línea “rojiblanca” apunta a recuperarse al encadenar dos tropiezos consecutivos.

Colón intentará romper la mala racha de cuatro partidos sin ganar ante El Quillá Blanco. Con la mira puesta en su madurez como grupo y su consolidación táctica, las visitantes apostarán al equilibrio de una defensa sólida y la movilidad de un mediocampo dinámico.

Atlético Franck tendrá una buena medida cuando reciba a Argentino de San Carlos. El “rojo” intentará asestar el golpe y dejar atrás las últimas dos caídas. El “decano” se ubica como inmediato perseguidor de Alma Juniors que marcha como líder y aspira a ganar para meterle presión a las “lobas”.

En cancha de Banco, SFRC Blanco será local del puntero. Un duelo de realidades opuestas, la visita llega con puntaje ideal y un andar arrollador en su objetivo de ascenso, mientras que el “tricolor” buscará afianzar su juego. La fecha se completará el lunes con la serie entre CRAI Blanco y SFRC Azul.

Programación Sábado 26/9

-Zona Campeonato:

17, CRAI vs. Colón de San Justo

17, Santa Fe Rugby Rojo vs. Universitario

17, La Salle Jobson vs. El Quillá Amarillo

17, El Quillá Azul vs. Banco Provincial

-Zona Ascenso:

17, Colón de Santa Fe vs. El Quillá Blanco (en Universitario)

21, CRAI Blanco vs. Santa Fe RC Azul (lunes 28/9)

17, CRAR vs. Unión de Santa Fe

17, Atlético Franck vs. Argentino

17, Santa Fe RC Blanco vs. ALma Juniors (en Banco Provincial)