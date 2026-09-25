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El atletismo argentino consiguió dos medallas de oro y una de bronce

En la pista del CARD de Santa Fe, el relevo mixto masculino consiguió la presea dorada mientras que el mendocino Bruno De Gennaro fue tercero en los 400 metros con vallas

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 09:10hs
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Argentina ganó el oro en el relevo 4×400 mixto con récord de los Juegos.

Argentina ganó el oro en el relevo 4×400 mixto con récord de los Juegos.

El atletismo argentino logró dos medallas de oro (Micaela Levaggi y el relevo mixto 4x400) y una de bronce (Bruno De Gennaro, en los 400 metros con vallas) durante la segunda jornada para la actividad en los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026, que se realizó en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe.

Las competencias atléticas se realizan con un nivel de figuras y marcas que no se veía en Argentina desde los Panamericanos de 1995. La Selección Argentina muestra una muy buena actuación en el torneo, donde participan atletas destacados como Alison, Martina, Caio, Flor Ruiz, Gianna Woodruff y Ronal Longa.

Victoria y récords en el relevo mixto

Micaela Levaggi se destaca con dos victorias consecutivas en 1.500 y 5.000 metros. Además, el relevo 4×400 mixto argentino logró el triunfo con Agustín Nahuel Pinti, María Florencia Lamboglia, Elián Gaspar Larregina y Megan Powell, que registraron un tiempo de 3:16.93, récord de los Juegos y nacional. Este equipo superó su anterior marca establecida en el Panamericano de Medellín 2023.

La posta también ganó la medalla de plata en el relevo mixto 4×100. Lamboglia y Larregina, tras superar dificultades individuales en sus pruebas, aportaron al éxito junto a Megan Powell, quien consiguió bronce en los 400 metros individuales.

Bruno De Genaro y medalla en 400 con vallas

En los 400 metros con vallas, Bruno De Genaro obtuvo la medalla de bronce con 49.76, la segunda mejor marca histórica nacional, detrás del récord de Guillermo Ruggeri. El primer y segundo lugar fueron para los brasileños Matheus Lima da Silva (48.58) y Francisco Guilherme dos Reis Viana (48.73). De Genaro superó al colombiano Samuel Mosquera, quien logró 49.88 y estableció récord nacional de Colombia.

El mendocino Bruno de Genaro gan&oacute; el bronce en 400 metros con vallas con marca personal.

El mendocino Bruno de Genaro ganó el bronce en 400 metros con vallas con marca personal.

Otras destacadas pruebas en Santa Fe

En los 200 metros, el colombiano Ronal Longa y la venezolana Orangys Paolis Jiménez se impusieron con marcas de 20.43 y 22.63 respectivamente, con récord de Juegos para Jiménez. La argentina Guillermina Cossio fue séptima con 23.89. En lanzamiento de jabalina, los tres medallistas superaron los 80 metros: Lars Flaming (84.36), Pedro Henrique Nunes Rodrigues (82.40) y Billy Julio (80.78).

En salto con garrocha femenino, la brasileña Juliana Menis Campos ganó con 4.40, seguida por Beatriz Benjamin Chagas (4.30). La argentina Carolina Scarponi fue cuarta con 4.00.

La argentina fue tercera en los 100 metros con vallas, con 14:27, sumando 941 puntos; sexta en salto en alto, con 1,56 metros y 689 puntos; segunda en lanzamiento de bala, con 12,27 metros y 679 puntos; y quinta en los 200 metros llanos, con 25:43 y 848 puntos.

La marplatense Micaela Levaggi obtuvo su segunda victoria consecutiva, esta vez en los 5.000 metros, con un tiempo de 15:48.73.

La marplatense Micaela Levaggi obtuvo su segunda victoria consecutiva, esta vez en los 5.000 metros, con un tiempo de 15:48.73.

Bunenenueva Saleme marcha detrás de las venezolanas Mariangelic Rojas (3406) y Marienger Chirinos (3320), y de la brasileña Paloma Dias (3406). La definición del heptatlón tendrá lugar mañana, con las tres pruebas restantes. En salto en largo masculino, Martín Saavedra quedó muy cerca del podio al finalizar cuarto con una marca de 7,63 metros. El oro fue para el colombiano Arnovis Dalmero, con 7,96.

Por su parte, Matías Reynaga terminó cuarto en la final de los 5.000 metros llanos masculino, con un tiempo de 14:00:87. El uruguayo Valentín Soca conquistó la medalla de oro con 13:26:53.

En las pruebas de velocidad, Juan Ignacio Ciampitti fue sexto en la final de los 200 metros masculino, con 20:75, mientras que Guillermina Cossio finalizó séptima en los 200 metros femeninos, con 23:89.

Atletismo medallas Santa Fe
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