En una Asamblea General realizada este lunes en la sede de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), se produjo el traspaso de mando con la asunción de Andrés Dentesano como nuevo presidente de la entidad.
Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB
Por Ovación
En sus primeros conceptos, admitió que en estos días se intensificarán las tareas para la carga de datos y documentación de los clubes en procura de comenzar los torneos en las fechas estipuladas.
Asimismo, confirmó que el presidente saliente Gabriel Darrás pasará a ocupar el cargo de Director Deportivo, con la misión, entre otras cosas, de articular las tareas que lleven adelante las selecciones locales en ambas ramas.
Comisión Directiva ASB - Período 2026/28
Presidente: Andrés Dentesano
Vicepresidente: Ariel Marcelo Montenegro
Secretario General: Horacio Orlando de Lourdes Sosa
Pro-Secretario: María Belen Galetto
Tesorero: Pablo Carranza
Pro-Tesorero: Exequiel Héctor Schurrer
Síndicos Titular y Suplente
Síndico Titular: Valentinis Dante Luis
Síndico Suplente: Cafaro Nicolas Fabián
Tribunal de Justicia
Miembro 1: Juan José Scarafia
Miembro 2: Fabio Daniel Cremón
Miembro 3: Jorge José María Grosso