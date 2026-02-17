Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Uno Santa Fe | Ovación | ASB

En una Asamblea General en la sede de la Asociación Santafesina (ASB), se produjo el traspaso de mando con la asunción de Andrés Dentesano como nuevo presidente

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 18:54hs
En una Asamblea General realizada este lunes en la sede de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), se produjo el traspaso de mando con la asunción de Andrés Dentesano como nuevo presidente de la entidad.

En sus primeros conceptos, admitió que en estos días se intensificarán las tareas para la carga de datos y documentación de los clubes en procura de comenzar los torneos en las fechas estipuladas.

Asimismo, confirmó que el presidente saliente Gabriel Darrás pasará a ocupar el cargo de Director Deportivo, con la misión, entre otras cosas, de articular las tareas que lleven adelante las selecciones locales en ambas ramas.

Comisión Directiva ASB - Período 2026/28

Presidente: Andrés Dentesano

Vicepresidente: Ariel Marcelo Montenegro

Secretario General: Horacio Orlando de Lourdes Sosa

Pro-Secretario: María Belen Galetto

Tesorero: Pablo Carranza

Pro-Tesorero: Exequiel Héctor Schurrer

Síndicos Titular y Suplente

Síndico Titular: Valentinis Dante Luis

Síndico Suplente: Cafaro Nicolas Fabián

Tribunal de Justicia

Miembro 1: Juan José Scarafia

Miembro 2: Fabio Daniel Cremón

Miembro 3: Jorge José María Grosso

ASB Andrés Dentesano presidente
