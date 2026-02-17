Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB En una Asamblea General en la sede de la Asociación Santafesina (ASB), se produjo el traspaso de mando con la asunción de Andrés Dentesano como nuevo presidente Por Ovación 17 de febrero 2026 · 18:54hs

En una Asamblea General realizada este lunes en la sede de la Asociación Santafesina de Básquet (ASB), se produjo el traspaso de mando con la asunción de Andrés Dentesano como nuevo presidente de la entidad.

En sus primeros conceptos, admitió que en estos días se intensificarán las tareas para la carga de datos y documentación de los clubes en procura de comenzar los torneos en las fechas estipuladas.

Asimismo, confirmó que el presidente saliente Gabriel Darrás pasará a ocupar el cargo de Director Deportivo, con la misión, entre otras cosas, de articular las tareas que lleven adelante las selecciones locales en ambas ramas. Comisión Directiva ASB - Período 2026/28 Presidente: Andrés Dentesano Vicepresidente: Ariel Marcelo Montenegro Secretario General: Horacio Orlando de Lourdes Sosa Pro-Secretario: María Belen Galetto Tesorero: Pablo Carranza Pro-Tesorero: Exequiel Héctor Schurrer Síndicos Titular y Suplente Síndico Titular: Valentinis Dante Luis Síndico Suplente: Cafaro Nicolas Fabián Tribunal de Justicia Miembro 1: Juan José Scarafia Miembro 2: Fabio Daniel Cremón Miembro 3: Jorge José María Grosso