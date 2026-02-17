Con entusiasmo y grandes expectativas, Capibaras XV cuenta las horas para el debut oficial en el Súper Rugby Américas, el certamen que reúne a franquicias de distintos países del continente y que representa un salto de calidad en el profesionalismo del rugby regional. El equipo litoraleño debutará el próximo fin de semana en el Hipódromo de Rosario.
Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas
Capibaras XV recibió varias visitas en el Hipódromo de Rosario en la previa al arranque en el certamen frente a Peñarol de Uruguay el sábado 21
Por Ovación
En las últimas horas se confirmó que el rosarino Damián Schneider será el árbitro del debut frente a Peñarol de Capibaras. Estará secundado por Federico Solari y Luca Solda. Surgido de Old Resian, Schneider tiene una vasta trayectoria que incluye test match internacionales, finales de Súper Rugby Américas, Torneo Regional del Litoral y Mundiales Juveniles. Además ha sido recientemente asistente en el Seis Naciones.
Culminó la visita de los entrenadores de Los Pumas
Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Juan Fasce, finalizaron su visita de dos días al Hipódromo de Rosario. Los miembros del cuerpo técnico que comanda Felipe Contepomi participaron de las dos primeras jornadas de entrenamiento de la semana. Hoy también firmaron parte de las sesiones de video que tuvo el plantel. Todos los visitantes se llevaron de obsequio un mate de la franquicia del Litoral para que quienes hicieron y hacen grande el deporte argentino puedan llevar con ellos nuestra marca.
Visitas de selección en Casa Capibaras
Julio Lamas y Juan Gutiérrez, ex entrenador y jugador de la selección argentina de básquet estuvieron en nuestra sede. Actualmente ambos están a cargo del deporte amateur en Newell's.
Lamas fue entrenador de la selección nacional en dos etapas. A nivel clubes se destaca un récord que lo vincula con la provincia de Santa Fe: fue campeón con Ben Hur de Rafaela y Libertad de Sunchales.
Gutiérrez tuvo una destacada trayectoria como jugador. Con la camiseta de la selección consiguió cinco títulos y el bronce olímpico en Beijing 2008.
Programación confirmada para el SRA
Con un torneo agrandado gracias a la incorporación de una octava franquicia -Capibaras XV- en cuatro sedes regresa este viernes y sábado el mejor rugby del continente a través del Súper Rugby Américas, la competencia organizada por Sudamérica Rugby.
Fecha 1
Viernes 20/2- a las 19
Dogos XV – Cobras Brasil
Referee: Gonzalo de Achával
Viernes 20/2, a las 21
Tarucas vs. Selknam de Chile
Referee: Tomás Bertazza
Sábado 21/2, a las 18.30
Yacaré XV vs. Pampas
Referee: Francisco González
Sábado 21/2, a las 20.30
Capibaras XV vs. Peñarol de Uruguay
Referee: Damián Schneider