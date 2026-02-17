Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV recibió varias visitas en el Hipódromo de Rosario en la previa al arranque en el certamen frente a Peñarol de Uruguay el sábado 21

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 19:08hs
Juan Martín Fernández Lobbe en la visita que realizó a Casa Capibaras.

Juan Martín Fernández Lobbe en la visita que realizó a Casa Capibaras.

Con entusiasmo y grandes expectativas, Capibaras XV cuenta las horas para el debut oficial en el Súper Rugby Américas, el certamen que reúne a franquicias de distintos países del continente y que representa un salto de calidad en el profesionalismo del rugby regional. El equipo litoraleño debutará el próximo fin de semana en el Hipódromo de Rosario.

En las últimas horas se confirmó que el rosarino Damián Schneider será el árbitro del debut frente a Peñarol de Capibaras. Estará secundado por Federico Solari y Luca Solda. Surgido de Old Resian, Schneider tiene una vasta trayectoria que incluye test match internacionales, finales de Súper Rugby Américas, Torneo Regional del Litoral y Mundiales Juveniles. Además ha sido recientemente asistente en el Seis Naciones.

Culminó la visita de los entrenadores de Los Pumas

Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Juan Fasce, finalizaron su visita de dos días al Hipódromo de Rosario. Los miembros del cuerpo técnico que comanda Felipe Contepomi participaron de las dos primeras jornadas de entrenamiento de la semana. Hoy también firmaron parte de las sesiones de video que tuvo el plantel. Todos los visitantes se llevaron de obsequio un mate de la franquicia del Litoral para que quienes hicieron y hacen grande el deporte argentino puedan llevar con ellos nuestra marca.

Visitas de selección en Casa Capibaras

Julio Lamas y Juan Gutiérrez, ex entrenador y jugador de la selección argentina de básquet estuvieron en nuestra sede. Actualmente ambos están a cargo del deporte amateur en Newell's.

image
Julio Lamas, ex entrenador de la selecci&oacute;n nacional de b&aacute;squet fue otra de las visitas de Capibaras XV.

Julio Lamas, ex entrenador de la selección nacional de básquet fue otra de las visitas de Capibaras XV.

Lamas fue entrenador de la selección nacional en dos etapas. A nivel clubes se destaca un récord que lo vincula con la provincia de Santa Fe: fue campeón con Ben Hur de Rafaela y Libertad de Sunchales.

Gutiérrez tuvo una destacada trayectoria como jugador. Con la camiseta de la selección consiguió cinco títulos y el bronce olímpico en Beijing 2008.

Programación confirmada para el SRA

Con un torneo agrandado gracias a la incorporación de una octava franquicia -Capibaras XV- en cuatro sedes regresa este viernes y sábado el mejor rugby del continente a través del Súper Rugby Américas, la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

Fecha 1

Viernes 20/2- a las 19

Dogos XV – Cobras Brasil

Referee: Gonzalo de Achával

Viernes 20/2, a las 21

Tarucas vs. Selknam de Chile

Referee: Tomás Bertazza

Sábado 21/2, a las 18.30

Yacaré XV vs. Pampas

Referee: Francisco González

Sábado 21/2, a las 20.30

Capibaras XV vs. Peñarol de Uruguay

Referee: Damián Schneider

Capibaras XV Súper Rugby Américas Peñarol
Noticias relacionadas
Capibaras y Pumitas realizaron un entrenamiento conjunto en Sauce Viejo.

Capibaras XV midió fuerzas con Los Pumitas en Sauce Viejo

El intendente Poletti y Capibaras XV en las Colonias Municipales de Vacaciones.

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Se presentó oficialmente Capibaras XV en la ciudad de Paraná.

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

El acto se realizará este jueves a las 19, en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná).

Capibaras XV se presenta oficialmente en Entre Ríos

Lo último

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Último Momento
Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus