Uno Santa Fe | Santa Fe | paritarias

Día clave en las paritarias: el Gobierno de Santa Fe presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Este miércoles el Gobierno provincial recibirá a los gremios estatales y docentes en una nueva ronda de negociación salarial, luego de un primer encuentro con avances dispares entre las diferentes mesas paritarias. La expectativa está puesta en una propuesta concreta que será puesta a consideración de las bases sindicales.

17 de febrero 2026 · 20:04hs
Paritarias: el Gobierno lleva este miércoles una propuesta salarial y vuelve a reunirse con docentes y estatales de Santa Fe

Paritarias: el Gobierno lleva este miércoles una propuesta salarial y vuelve a reunirse con docentes y estatales de Santa Fe

Este miércoles continúa la ronda de paritarias 2026 en Santa Fe, con una agenda que incluye al gremio estatal (ATE y UPCN) en primer turno y, pasado el mediodía, a los sindicatos docentes en una etapa que puede definir si se alcanza o no un acuerdo antes de posibles medidas de fuerza.

La jornada se abrirá a las 8.30 con la recepción de ATE y UPCN, en el marco de la paritaria de la administración pública central. Los gremios llegan a ese encuentro luego del primer contacto de la semana pasada, en el que se registraron coincidencias en torno a distintos criterios para la elaboración de la propuesta salarial, aunque sin definiciones concretas sobre porcentajes o montos de recomposición.

Primera reunión paritaria docente: Amsafé pidió un aumento salarial del 33% y condiciona el inicio de clases

Según adelantaron los representantes sindicales tras aquella reunión inicial, la futura oferta debería tomar como referencia la inflación del último bimestre y contemplar mecanismos que prioricen a los salarios más bajos, entre ellos la posibilidad de sumas fijas.

Paritaria.jpg
Paritaria Central. Foto Archivo UNO SantaFe.

Paritaria Central. Foto Archivo UNO SantaFe.

La expectativa está puesta en que esas definiciones comiencen a plasmarse en la mesa de este miércoles, cuando el Gobierno se comprometió a acercar una propuesta para que luego sea evaluada por las bases.

“Hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial”, afirmaron referentes de ATE y UPCN tras la primera reunión, aunque no se presentaron números definidos en ese momento.

Clima de tensión en la paritaria docente

Por la tarde será el turno de los gremios docentes —Amsafé y Sadop— una instancia que llega con alta tensión tras el primer encuentro realizado la semana pasada.

En esa reunión, los sindicatos expresaron un fuerte malestar por la falta de una propuesta salarial concreta por parte del Gobierno provincial y reclamaron una recomposición del 33%, cifra que consideran representa la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la inflación.

Paritaria central: hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, cuestionó el carácter del diálogo y la ausencia de oferta formal. “Veníamos con la expectativa de que se cambie la política… acá se volvió a ratificar que al Gobierno no le importa el diálogo con los docentes ni la escuela pública”, dijo, al tiempo que condicionó el inicio del ciclo lectivo al resultado de las negociaciones.

Además del reclamo porcentual, los docentes exigieron mecanismos como la cláusula gatillo para que los salarios no pierdan frente a la inflación y plantearon que los incrementos se trasladen simultáneamente a los jubilados, entre otros puntos de la agenda gremial.

Propuesta y expectativas

En las primeras reuniones, el Gobierno no presentó una oferta formal, por lo que la discusión fue llevada a cuarto intermedio, con la expectativa de que este miércoles se concrete una propuesta salarial definida que pueda ser evaluada por las dirigencias para someterla luego a votación de sus bases.

Este clima de negociación llega en un momento en que los gremios docentes ya habían advertido que si no hay avances concretos el inicio de clases previsto para marzo podría verse afectado, incluso con medidas de fuerza o condicionales por parte de los sindicatos.

Mientras que en la paritaria central hubo coincidencias sobre criterios — aunque sin números — y algunos puntos de encuentro, en la paritaria docente el tono fue mucho más duro y exigente, con reclamos explícitos sobre recomposición y condiciones laborales.

En este contexto, el resultado de las negociaciones de este miércoles será clave no solo para cerrar un acuerdo salarial, sino también para descomprimir un escenario que, hasta ahora, suma diferencias importantes entre el Gobierno provincial y los sindicatos, especialmente en el sector educativo.

paritarias propuesta salarial
Noticias relacionadas
La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

Fin de semana largo de Carnaval: la provincia de Santa Fe movió más de $24.500 millones y registró picos de ocupación del 87%

Reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa un paro con alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

exceso de aforo, venta de alcohol a menores y peleas: analizan inhabilitar al boliche nativo tras gravisimas irregularidades

Exceso de aforo, venta de alcohol a menores y peleas: analizan inhabilitar al boliche Nativo tras gravísimas irregularidades

Preocupa la salud de Orlando Vera Cruz

Preocupa la salud de Orlando Vera Cruz: está internado en una unidad coronaria y suspendió su agenda

Lo último

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Último Momento
Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus