Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo En la previa del partido ante Colón por la fecha 2 de la zona A de la Primera Nacional, Central Norte presentó a un jugador que sonó también por Santa Fe

Con la herida todavía fresca del debut, Central Norte decidió no quedarse quieto. Antes de enfrentar a Colón, el conjunto salteño sumó una pieza nueva al tablero con la llegada de Agustín Lamosa, un volante que también fue seguido —aunque sin ruido ni avances públicos— por el Sabalero.

El arranque del equipo dirigido por Adrián Bastía no fue el esperado. La caída en condición de visitante ante San Miguel obligó a recalcular rápido y encendió la necesidad de ajustar detalles desde lo futbolístico y lo anímico. En ese contexto aparece Lamosa, como una alternativa para oxigenar el mediocampo y ampliar opciones en un plantel que necesita respuestas inmediatas.

El próximo desafío será exigente y no admite especulaciones. Este domingo, desde las 18, Central Norte recibirá a Colón en el estadio de Gimnasia y Tiro, con la misión de cambiar la imagen y hacerse fuerte en casa. El refuerzo llega justo a tiempo para alimentar esa ilusión y enviar un mensaje claro: el equipo no piensa resignarse desde el arranque.

Agustín Lamosa es nuevo jugador de Central Norte y formará parte del plantel profesional que disputará la Primera Nacional 2026.

