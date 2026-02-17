Uno Santa Fe | Ovación | Central Norte

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

En la previa del partido ante Colón por la fecha 2 de la zona A de la Primera Nacional, Central Norte presentó a un jugador que sonó también por Santa Fe

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 18:44hs
Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

@CACNoficial

Con la herida todavía fresca del debut, Central Norte decidió no quedarse quieto. Antes de enfrentar a Colón, el conjunto salteño sumó una pieza nueva al tablero con la llegada de Agustín Lamosa, un volante que también fue seguido —aunque sin ruido ni avances públicos— por el Sabalero.

El arranque del equipo dirigido por Adrián Bastía no fue el esperado. La caída en condición de visitante ante San Miguel obligó a recalcular rápido y encendió la necesidad de ajustar detalles desde lo futbolístico y lo anímico. En ese contexto aparece Lamosa, como una alternativa para oxigenar el mediocampo y ampliar opciones en un plantel que necesita respuestas inmediatas.

El próximo desafío será exigente y no admite especulaciones. Este domingo, desde las 18, Central Norte recibirá a Colón en el estadio de Gimnasia y Tiro, con la misión de cambiar la imagen y hacerse fuerte en casa. El refuerzo llega justo a tiempo para alimentar esa ilusión y enviar un mensaje claro: el equipo no piensa resignarse desde el arranque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CACNoficial/status/2023572964894011652&partner=&hide_thread=false

Central Norte Colón Agustín Lamosa
Noticias relacionadas
gol, ovacion y preocupacion: alan bonansea encendio la ilusion y las alarmas

Gol, ovación y preocupación: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

central norte cayo en el debut y se enfoca en colon

Central Norte cayó en el debut y se enfoca en Colón

san miguel debuto con triunfo en la primera nacional ante central norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

colon, con chances de llevar hinchas al partido en salta contra central norte

Colón, con chances de llevar hinchas al partido en Salta contra Central Norte

Lo último

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Último Momento
Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus