Andrés Jaime, base de Unión: "Ojalá haga un largo camino"

Andrés Jaime, base juvenil de Unión (SF), será una de las fichcas U23 del equipo para la próxima edición de la Liga Argentina, que en un principio comenzará en enero de 2021.

En diálogo con radio Sol 91.5 el armador sostuvo que “realmente hoy el básquet es sin dudas el foco principal pero tengo claro que un estudio en paralelo es importante, pero por ahí se hace importante tener un estudio a la par, es duro pero hay miles de ejemplos de jugadores que pudieron hacer las dos cosas y no faltaron personas que te aconsejen, mi carrera recién está comenzando y ojalá haga un camino largo”.

Si el próximo certamen arranca a inicios del año venidero pasarán 10 meses sin competencia oficial para Unión (SF). Al respecto, Jaime apuntó: “Es un poco complicado mucho tiempo sin un partido, sin una competencia, hay que tratar de sacarle lo positivo, se hace difícil el entrenamiento y la concentración, ahora que se saben un poco las fechas hay un poco de claridad, todavía falta mucho tiempo para volver a jugar”.

image.png Andrés Jaime fue uno de los bases más destacados de la última temporada.

Cuando volvió a hacer un repaso de cómo se insertó en el básquet, Jaime detalló que “comencé los 5 años por mi hermano Juan Martín que fue creciendo y llegando a Primera. Siempre lo miraba, me quedaba muchas veces solo en los entrenamientos y me llevaban a mi casa, al estar en un plantel profesional vi que es algo que me apasionaba y si Dios quiere puede durar bastante tiempo esto en mi vida. Mi hermano volvió a entrenar con el equipo, ahora se inclinó un poco por el estudio pero todos saben la capacidad que tiene”.

En la parte final, a propósito de 8 continuidades y el reciente fichaje de Sebastián Uranga (h), el estratega tatengue no dudó en afirmar que “lo bueno es que se está creyendo en el proyecto, hace varios años están apostando a darnos importancia a los chicos del club, demostramos que podíamos hacerlo bien y volvieron a apostar. Que venga Seba es una ficha importante para la categoría, lo conocemos y él también a nosotros. Sin dudas se está acoplando bien el equipo y con las fichas restantes armaremos un equipo competitivo. Sabemos que algunos equipos se están armando bien, pero nosotros cuando comencemos a entrenar trataremos de formarnos de la mejor manera y ser competitivos en todas las canchas”.