Ponen en marcha en Santa Fe el Plan de Protección de los Ingresos: cómo adherirse y quiénes pueden acceder

Las autoridades provinciales detallaron este viernes los alcances del programa, que limita al 25% la afectación de haberes por descuentos y ofrece refinanciación en hasta 60 cuotas con tasa bonificada para trabajadores públicos, privados, autónomos y jubilados

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en marcha este viernes la fase operativa del Plan de Protección de los Ingresos , una iniciativa impulsada para " blindar los salarios y haberes de los trabajadores santafesinos" frente al impacto del contexto macroeconómico nacional. El anuncio fue realizado en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno , a través de una conferencia de prensa encabezada por la vocera del Ejecutivo provincial, Virginia Coudannes ; la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario ; y el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares .

"Cuando más pronto sea la adhesión de ese trabajador, más pronto va a llegar el alivio a esos hogares", subrayó Azario durante la presentación, en la que destacó que el programa ya se encuentra operativo y disponible en el portal ciudadano de la provincia.

Dos universos, un mismo objetivo

El plan articula sus herramientas en torno a dos grandes universos de beneficiarios. Por un lado, el sector público provincial, integrado por trabajadores activos y pasivos —es decir, empleados estatales y jubilados de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe—. Por el otro, el sector privado, que comprende a trabajadores en relación de dependencia, autónomos y empleados municipales.

El marco jurídico del programa está establecido mediante decreto provincial, que tiene como eje central la protección de los ingresos de los trabajadores y desde el cual se irradian las distintas herramientas disponibles.

El tope del 25%: la medida insignia

Para los trabajadores y jubilados del sector público provincial, la medida más contundente es la limitación al 25% del porcentaje de afectación del salario o haber a través del sistema de código de descuento. "A partir de hoy, ningún trabajador va a tener afectado más del 25% de su salario", precisó Azario.

Quienes actualmente superen ese umbral tendrán dos opciones: adherir al plan para acceder a una refinanciación integral de sus deudas y descomprimir así sus ingresos mensuales, o bien recurrir a la línea de financiamiento que ya ofrece el agente financiero de la provincia de Santa Fe.

60 cuotas, dos meses de gracia y tasa bonificada

Las condiciones del financiamiento fueron detalladas durante la conferencia: los trabajadores podrán acceder a un plan de hasta 60 cuotas con dos meses de gracia y una tasa bonificada que no podrá superar el límite de la tasa del Banco Nación para empleados públicos con cuenta sueldo. Se trata, según las autoridades, de condiciones sustancialmente mejores que las del mercado crediticio convencional.

Para los trabajadores del sector privado —incluyendo autónomos y municipales— que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento similar, también estará disponible la línea de financiamiento del banco agente provincial, a la que podrán acceder mediante la acreditación de sus deudas y la posterior adhesión al plan a través del portal ciudadano.

Cómo inscribirse

El procedimiento de adhesión se realiza de manera digital, a través de la página web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Allí, los interesados podrán ingresar al portal ciudadano, completar los pasos requeridos, acreditar sus deudas y formalizar la adhesión al programa.