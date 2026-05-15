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Se pone en marcha la fecha 37 de la Premier League, en la que el Arsenal se podría consagrar campeón

Arsenal tiene chances de cortar con la sequía de 22 años sin conquistar la Premier League. Manchester City, a la expectativa.

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 10:19hs
Se pone en marcha la fecha 37 de la Premier League, en la que el Arsenal se podría consagrar campeón

La trigésimo séptima fecha de la Premier League, en la que el Arsenal podría cortar con la sequía de 22 años sin títulos en dicha competición, se pondrá en marcha este viernes.

La fecha comenzará con el enfrentamiento entre el Aston Villa y el Liverpool, que está programado para las 16 (hora de Argentina). Dicho cruce será clave, ya que ambos equipos comparten la cuarta y quinta colocación en la tabla con 59 puntos cada uno y no tienen mucho margen de error si quieren clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Lo más probable es que el Aston Villa, que cuenta con los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía entre sus figuras, juegue con un equipo con varios suplentes, debido a que solo cinco días después se enfrentará con el Friburgo de Alemania en la final de la Europa League.

Uno de los días más importantes de esta nueva fecha en el campeonato inglés será el lunes, ya que el Arsenal recibirá al Burnley a partir de las 16 con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que lo deje aún más cerca del título.

Incluso los "Gunners" podrían consagrarse campeones de este torneo después de 22 años, aunque para que esto ocurra deberían ganarle al Burnley y esperar a que el día siguiente el Manchester City no sume de a tres cuando visite al Bournemouth.

La última vez que el equipo londinense ganó la Premier League fue en el 2004, con la histórica campaña de "Los Invencibles".

En lo que respecta a la lucha por no descender, la situación está al rojo vivo entre el West Ham y el Tottenham. El primero de estos equipo tendrá una buena oportunidad cuando visite al Nescastle el domingo a las 13:30, mientras que los "Spurs" no la tendrá nada fácil ante el Chelsea, equipo al que visitarán el martes a las 16:15.

El cronograma y horarios de la fecha 37 de la Premier League

Viernes 15/5:

  • Aston Villa - Liverpool a las 16

Domingo 17/5:

  • Manchester United - Nottingham Forest a las 8:30
  • Wolverhampton - Fulham a las 11
  • Brentford - Crystal Palace a las 11
  • Everton Sunderland a las 11
  • Leeds - Brighton a las 11
  • Newcastle - West Ham a las 13:30

Lunes 18/5:

  • Arsenal - Burnley a las 16

Martes 19/5:

  • Bournemouth - Manchester City a las 15:30
  • Chelsea - Tottenham a las 16:15

Premier League Arsenal Manchester City
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