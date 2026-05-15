Racing (C) y Central Norte abren la decimocuarta fecha de la Primera Nacional

Racing (C) y Central Norte llegan a este encuentro con realidades muy distintas. El partido abrirá la fecha 14 de la Primera Nacional.

Racing de Córdoba recibirá este viernes a Central Norte de Salta , en un encuentro que marcará el inicio de la decimocuarta fecha de la Primera Nacional.

El partido, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Miguel Sancho de la Ciudad de Córdoba , que tiene capacidad para 12 mil espectadores, y se podrá ver a través de LPF Play. El árbitro será Nahuel Viñas.

Racing de Córdoba llega a este encuentro en un flojo momento, ya que ganó solo uno de sus últimos siete partidos, por lo que actualmente ocupa el décimo puesto en la Zona A.

Sin embargo, una victoria podría dejar al equipo cordobés en puestos de clasificación para el Reducido de su zona, donde actualmente se encuentran Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Deportivo Madryn, Godoy Cruz, Bolívar, Los Andes, Ferro y Almirante Brown.

Central Norte, por su parte, tuvo un desastroso inicio de año, solo ganó dos partidos en las primeras 13 fechas y se encuentra en zona de descenso junto a Chaco For Ever, Colegiales y Almagro.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder de la Zona A es Deportivo Morón, que comparte la punta con Colón de Santa Fe con 22 puntos cada uno, mientras que en la Zona B lidera Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con 23 unidades.

El cronograma y horarios de la fecha 14 de la Primera Nacional

Viernes 15/5:

Racing de Córdoba - Central Norte a las 21

Sábado 16/5:

Atlanta - Atlético Rafaela a las 13

Los Andes - Godoy Cruz a las 15

Almirante Brown - San Telmo a las 15:30

Estudiantes de Caseros - Colón de Santa Fe a las 15:30

Bolívar - Acassuso a las 16

Colegiales - Güemes a las 16

Domingo 17/5:

Deportivo Madryn - Ferro a las 15

Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Temperley a las 15:30

Almagro - San Martín de San Juan a las 15:30

Mitre - San Miguel a las 16

Patronato - Chacarita a las 16

Midland - Agropecuario a las 16:30

Deportivo Maipú - Nueva Chicago a las 17

Quilmes - Tristán Suárez a las 17

Gimnasia y Tiro de Salta - San Martín de Tucumán a las 17

Lunes 18/5: