Aníbal Moreno sobre su futuro: "Si se da volver a Argentina, bienvenido sea"

El mediocampista de Palmeiras Aníbal Moreno suena como posible refuerzo de River y no negó una posible llegada al club dirigido por Marcelo Gallardo

21 de diciembre 2025 · 12:05hs
Aníbal Moreno está cerca de ser refuerzo de River.

Aníbal Moreno está cerca de ser refuerzo de River.

Aníbal Moreno. mediocampista de Palmeiras, se refirió públicamente por primera vez a la posibilidad de convertirse en refuerzo de River y dejó abierta la puerta a su llegada al club de Núñez, al admitir su intención de salir de club brasileño y regresar al país tras dos años en Brasil.

Aníbal Moreno se acerca a River

Moreno participó este sábado de un partido a beneficio en San Fernando del Valle de Catamarca, su ciudad natal, donde se mostró accesible con la prensa aunque aseguró no estar al tanto de las gestiones que ya lo vinculan con River.

“Hace tres horas que no tengo el celular en la mano, no vi nada, nadie me dijo nada. Estoy acá cerca de los chicos, no hablé nada con mi representante. Seguro cuando agarre el celular vamos a ver qué hay”, repitió durante la jornada, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

Más allá de ese supuesto desconocimiento, Moreno reconoció su deseo de volver a instalarse en Argentina: “No le cierro la puerta a nadie. Como siempre dije, uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea”, afirmó, en una declaración que refuerza la idea de una salida de Palmeiras, club al que llegó en 2023 proveniente de Racing y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2029. “Es una decisión correcta, estamos preparando el año, arrancando bien”, agregó al ser consultado sobre su presente y lo que viene.

Consultado específicamente sobre un eventual regreso a Racing, el volante evitó inclinarse por algún destino en particular: “No prefiero nada. Con mi empresario se hablaron varias cosas por suerte y creo que aceleramos por lo más serio, lo que uno cree que le va a hacer bien. Ese es el mensaje que tiene mi representante", explicó.

En ese contexto, en las últimas horas trascendió que River envió una oferta cercana a los siete millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador, una cifra próxima a las pretensiones de la dirigencia de Palmeiras, donde el argentino ha perdido protagonismo.

Aníbal Moreno River Palmeiras
