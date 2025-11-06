Ante el interés de algunos equipos, Palmeiras le puso precio al Flaco López

Uno Santa Fe | Ovación | Palmeiras

6 de noviembre 2025 · 21:31hs
Con un presente inmejorable, el delantero de Palmeiras José Lopez asoma como una de las próximas figuritas del próximo mercado de pases. Así, después de que el exjugador de Lanús sea convocado a la Selección Argentina una vez más y con el Verdao finalista de la Copa Libertadores, en el club brasileño tomaron nota y decidieron tasar al delantero con un precio de venta de top.

Palmeiras tasó a López en una cifra impactante

Según ESPN Brasil, el conjunto dirigido por Abel Ferreira decidió cotizar al delantero en 40 millones de euros, atentos al posible interés desde Europa por él. No es para menos, dado que en 2025, el Flaco lleva 23 goles en 56 partidos.

Después de dos convocatorias consecutivas con la Selección Argentina, el Flaco López se ilusiona con el próximo Mundial. Mientras tanto, en Palmeiras toman nota de su gran momento y, después de que equipos como River y Boca hayan coqueteado con la idea de incorporarlo, se preparan para que lleguen ofertas desde el exterior.

