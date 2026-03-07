Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Entendemos que el bono no cae bien, pero es clave para que Unión funcione y marche"

El secretario general de Unión, Andrés Valenti, dijo que el bono tendrá valores diferenciados y además aclaró que será obligatorio tener la cuota de marzo paga

Ovación

Por Ovación

7 de marzo 2026 · 17:11hs
Entendemos que el bono no cae bien, pero es clave para que Unión funcione y marche

Prensa Unión

En la previa del partido ante Boca de la fecha 11 del Apertura, Unión se prepara para implementar el Día del Club, que implicará el pago de un bono adicional para asistir al estadio 15 de Abril. En diálogo con Sol 91.5, el secretario general Andrés Valenti explicó los detalles de la decisión y cómo será el sistema de venta.

• LEER MÁS: Madelón, con el camino libre para repetir los 11 de Unión ante Independiente

El dirigente confirmó que para este compromiso habrá un cambio respecto a experiencias anteriores, ya que se aplicarán valores distintos según la condición de cada hincha. “Anteriormente el bono era para todos igual, pero para el partido con Boca lo que tiene que saber el socio es que decidimos que haya dos precios, para socios y para no socios. Además se deberá tener la cuota de marzo paga porque si no es así deberán abonarlo; aquellos que tengan todo por débito automático, no”, señaló.

• LEER MÁS: Lucas Meuli será el segundo arquero de Unión ante la lesión de Federico Gomes Gerth

Valenti también reconoció que la medida puede generar molestias en algunos simpatizantes, aunque remarcó que responde a una necesidad institucional. “Somos conscientes y entendemos que a veces este tipo de medidas no caen bien, sobre todo por el momento que estamos pasando. Sabemos además que a nuestro estadio va mucha la familia unionista y nos costó tomar esta decisión, pero también queremos que entiendan que todo es para que nuestra institución funcione y siga marcando el camino que ya todos conocen por lo que le brinda a la ciudad”, explicó.

hinchas unión tribuna.jpg

"Tenemos una estructura que solventar", dijo el secretario de Unión, Andrés Valenti, por la implementación del bono extra.

Unión implementa el Día del Club

En ese sentido, remarcó que el club tiene una estructura importante que sostener y que además continúa ampliando su actividad deportiva. “Tenemos una estructura que solventar y además seguimos creciendo con todas las disciplinas que tiene la institución”, agregó.

• LEER MÁS: Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Por otro lado, el dirigente destacó que se pensó especialmente en facilitar la asistencia de las familias, sobre todo en el caso de los menores. “Pensamos en la familia socia, para que no se les complique tanto el pago a los menores de 17 años. Además el no socio deberá, por ejemplo, tener en cuenta que entre bono y general pagará 80 mil pesos”, detalló.

• LEER MÁS: Zurbriggen: "Es díficil incorporar para Unión y tuvimos el imprevisto del arquero, pero se analiza"

Finalmente, Valenti indicó que la venta ya se encuentra habilitada de manera online, aunque con algunas excepciones. “Ya se puede comprar a través de la página, está todo habilitado menos las generales para no socios que estarán disponibles dos días antes del partido”, explicó.

• LEER MÁS: Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

El secretario general también remarcó la complejidad organizativa que implica este tipo de eventos. “La verdad que no es para nada fácil armar este tipo de eventos. Parece simple, pero la ingeniería es muy importante para que todo salga como pretendemos. Estamos trabajando en todos los frentes para salir adelante dentro de un contexto económico que no es el mejor”, concluyó.

Unión bono Boca
Noticias relacionadas
zurbriggen: hoy es dificil incorporar y tuvimos el imprevisto del arquero, pero se esta analizando

Zurbriggen: "Hoy es díficil incorporar y tuvimos el imprevisto del arquero, pero se está analizando"

la inhibicion atenta con la chance de que union sume un reemplazo para gomes gerth

La inhibición atenta con la chance de que Unión sume un reemplazo para Gomes Gerth

union lanzo la venta del bono extra para el partido ante boca de la fecha 11

Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

Maizon Rodríguez está recuperado y será titular en el partido que Unión jugará ante Independiente.

Unión recupera jugadores pensando en el partido ante Independiente

Lo último

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Último Momento
Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe