"Entendemos que el bono no cae bien, pero es clave para que Unión funcione y marche"

El secretario general de Unión, Andrés Valenti, dijo que el bono tendrá valores diferenciados y además aclaró que será obligatorio tener la cuota de marzo paga

En la previa del partido ante Boca de la fecha 11 del Apertura , Unión se prepara para implementar el Día del Club , que implicará el pago de un bono adicional para asistir al estadio 15 de Abril. En diálogo con Sol 91.5, el secretario general Andrés Valenti explicó los detalles de la decisión y cómo será el sistema de venta.

El dirigente confirmó que para este compromiso habrá un cambio respecto a experiencias anteriores, ya que se aplicarán valores distintos según la condición de cada hincha. “Anteriormente el bono era para todos igual, pero para el partido con Boca lo que tiene que saber el socio es que decidimos que haya dos precios, para socios y para no socios. Además se deberá tener la cuota de marzo paga porque si no es así deberán abonarlo; aquellos que tengan todo por débito automático, no”, señaló.

Valenti también reconoció que la medida puede generar molestias en algunos simpatizantes, aunque remarcó que responde a una necesidad institucional. “Somos conscientes y entendemos que a veces este tipo de medidas no caen bien, sobre todo por el momento que estamos pasando. Sabemos además que a nuestro estadio va mucha la familia unionista y nos costó tomar esta decisión, pero también queremos que entiendan que todo es para que nuestra institución funcione y siga marcando el camino que ya todos conocen por lo que le brinda a la ciudad”, explicó.

hinchas unión tribuna.jpg "Tenemos una estructura que solventar", dijo el secretario de Unión, Andrés Valenti, por la implementación del bono extra. UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión implementa el Día del Club

En ese sentido, remarcó que el club tiene una estructura importante que sostener y que además continúa ampliando su actividad deportiva. “Tenemos una estructura que solventar y además seguimos creciendo con todas las disciplinas que tiene la institución”, agregó.

Por otro lado, el dirigente destacó que se pensó especialmente en facilitar la asistencia de las familias, sobre todo en el caso de los menores. “Pensamos en la familia socia, para que no se les complique tanto el pago a los menores de 17 años. Además el no socio deberá, por ejemplo, tener en cuenta que entre bono y general pagará 80 mil pesos”, detalló.

Finalmente, Valenti indicó que la venta ya se encuentra habilitada de manera online, aunque con algunas excepciones. “Ya se puede comprar a través de la página, está todo habilitado menos las generales para no socios que estarán disponibles dos días antes del partido”, explicó.

El secretario general también remarcó la complejidad organizativa que implica este tipo de eventos. “La verdad que no es para nada fácil armar este tipo de eventos. Parece simple, pero la ingeniería es muy importante para que todo salga como pretendemos. Estamos trabajando en todos los frentes para salir adelante dentro de un contexto económico que no es el mejor”, concluyó.