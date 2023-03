Antonio Postigo extiende la lista de jóvenes santafesinos en Italia

“Para mí es una linda experiencia, porque estoy yendo a la Escuela, tratando de afianzarme en el idioma y conociendo mucha gente que me ayuda, tanto mis compañeros, como profesores y entrenadores”, confesó Toni en diálogo con Marca Personal Digital.

Desde Gimnasia Básquet le deseamos éxitos a uno de nuestros Lobitos que vuela hacia el viejo continente.



Antonio Postigo continuará su carrera deportiva en Jenus Basket Fabirano, equipo de la localidad de Fabirano, Italia.

Más adelante, añadió: “Estoy jugando en U17 y U19, además de entrenar con el equipo de Primera. Lo veo parecido a nuestro básquet, en cuanto a que se entrena y juega con la misma frecuencia”.

El exjugador mensana no dudó en subrayar que “muchas veces se utilizan defensas zonales que no hacíamos por ejemplo en Gimnasia, me tengo que acostumbrar a eso pero con los entrenamientos le estoy agarrando la mano. Sigo jugando de base y muy pocas veces me utilizaron de escolta”.

A la distancia, Postigo no dudó en afirmar que “en Santa Fe hay muchos jugadores muy buenos, sea compañeros de Gimnasia como de otros clubes de la ASB que tienen todas las condiciones para jugar acá en Italia. Es cuestión de trabajo, proponerse metas y trabajar duro para cumplirlas”.