Anunció su retiro del fútbol el exBoca que jugó con Messi y Riquelme

Diego Perotti jugó con Messi

"Y llegó el momento. Ese que parecía lejano. Pero el paso del tiempo no perdona a nadie. Hoy me toca despedirme de este hermoso deporte al cual amé y respeté desde muy chico. Seguramente me hubiese gustado poner fin a mi carrera dentro de una cancha. Me lo merecía. Pero con el tiempo entendí que las personas tienen lo que tienen, no lo que merecen", comenzó el comunicado Perotti.

Y agregó: "Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir, con momentos buenos y no tan buenos. Igual que la vida. Porque el fútbol es eso, la vida misma. Me despido habiendo dato todo lo que tenía y más. Pero no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer una y mil veces".

El ahora ex futbolista había jugado su último partido oficial con la camiseta de la Salernitana de la Serie A de Italia, el 22 de mayo de 2022, en donde apenas sumó 27 minutos -sobre un total de 11 apariciones- en el estadio de Arechi de Salerno, ante Udinese.

Perotti, a pesar de tener una gran trayectoria en Europa en Roma y Sevilla, llegó a vestir la camiseta de Boca para el Torneo Final 2014, en donde compartió plantel con Juan Román Riquelme, antes de que el ídolo se fuera a Argentinos Juniors.

El volante arribó a préstamo desde España y generó grandes expectativas, pero las lesiones le impidieron tener regularidad en el club y apenas disputó 30 minutos en dos partidos: el triunfo por 1 a 0 ante Estudiantes como local (17 minutos) y la derrota por 1 a 0 ante Vélez como visitante (13 ).

"No pude demostrar, pero no porque no tuviera condiciones. A pesar de haber estado mal, disfruté. No pueden juzgarme futbolísticamente porque dentro de la cancha no estuve", declaró Perotti tras su salida del club al no ser utilizada la opción de compra por los dirigente y regresó a España, en donde materializó 60 goles y aportó 58 asistencias en 409 partidos entre Sevilla, Roma, Genoa, Fenerbahce y Salernitana.

Además, el volante jugó en la Selección Argentina entre 2009 y 2018, en donde sólo tuvo la oportunidad de participar en cinco encuentros, todos amistosos, ante España, Nigeria -en dos ocasiones-, Rusia e Italia. En su paso por el equipo nacional, fue dirigido por Diego Armando Maradona en su primer partido, y fue compañero de Lionel Messi.