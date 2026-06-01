El Apertura ingresa en su etapa definitiva: toda la programación en la A1 y A2
El Torneo Apertura comienza a definir los semifinalistas en la Zona A1 y los finalistas en la A2. Todo el programa de una semana apasionante.
Por Ovación
1 de junio 2026 · 10:03hs
TORNEO APERTURA A1 - CUARTOS DE FINAL
MARTES 2 DE JUNIO
21.30 Almagro vs. Gimnasia
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
21.30 Alma Juniors vs. Rivadavia Juniors
21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ)
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Sanjustino vs. Unión (SF)
RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
21.30 Banco Provincial vs.CUST A
TORNEO APERTURA A2 - SEMIFINALES
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Kimberley vs. El Quillá
21.30 Alumni vs. Macabi
RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
21.30 Regatas (SF) vs. Santa Rosa
JUEVES 4 DE JUNIO
21.30 Regatas Coronda vs. Argentino (SC)
RONDA DEL 9° AL 11° PUESTO
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
22.00 CUST B vs. Centenario