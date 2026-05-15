Arbeloa se cruzó con otro jugador en Real Madrid: "Sacá el carnet de técnico"

El DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien viene de tener un fuerte intercambio de con el francés Kylian Mbappé, también habría discutido con otro jugador

El director técnico de Real Madrid , el español Álvaro Arbeloa , quien viene de tener un fuerte intercambio de declaraciones con el francés Kylian Mbappé , también habría discutido con otro jugador.

Según indicaron medios españoles, Arbeloa, que no continuará en el cargo una vez que finalice la actual temporada, habría protagonizado una incómoda escena con el español Álvaro Carreras.

Arbeloa pierde el control del vestuario en Real Madrid

Esta situación habría ocurrido a principios de enero luego de la derrota ante el Benfica de Portugal, por la octava fecha de la Champions League, lo que obligó al Merengue a disputar los playoffs.

El lateral le habría recriminado cuestiones tácticas al director técnico, quien le terminaría lanzando la frase: "sacá el carnet de técnico".

Este no es el primer escándalo en el que se ve involucrado Arbeloa, ya que durante este jueves por la tarde protagonizó un incómodo cruce con Mbappé; este último se refirió a su suplencia argumentando que el DT le dijo que "era el cuarto delantero".

Arbeloa, por su parte, desmintió las declaraciones de Mbappé, aumentando aún más la polémica. La crisis interna en el Real Madrid no se limita solo a jugadores contra el DT, ya que la semana pasada el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde protagonizaron una fuerte pelea y recibieron una dura multa por parte de la institución de la capital española.