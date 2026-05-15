La confesión de Rodrigo De Paul sobre su posible regreso a Racing

El volante de la Selección Argentina e Inter Miami, Rodrigo De Paul, se refirió a la chance de volver a Racing y dijo que no quiere "ser preso" de sus palabras

El mediocampista de la Selección Argentina y de Inter Miami, Rodrigo De Paul , se refirió a la posibilidad de volver a Racing y confesó que "no quiero ser preso de mis palabras".

"Me encantaría volver a Racing. No soy un tipo tibio ni gris, pero también tengo que entender desde mi lugar el juego que estoy jugando", expresó De Paul en diálogo para un programa de streaming.

Rodrigo De Paul, cauto sobre una posible vuelta a Racing

En este sentido, reconoció que "una palabra de más o de menos, a la gente le cuesta entender que cambiamos de opiniones o de dinámicas en la vida", por lo que "no quiero ser preso de mis palabras". "Fechas o si va a suceder, no lo sé. No hago futurología", sostuvo para cerrar el tema referido a la "Academia".

Por otra parte, recordó cuando volvió a Racing en el 2016 con solo 21 años para disputar la Copa Libertadores para destacar que "siempre puse a Racing por delante de todo".

Además, se refirió a su llegada al Inter Miami y explicó que se dio porque lo más importante para él es jugar seguido: "Las decisiones las tomo en el momento y me hago cargo de las consecuencias".

De cara al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y que comenzará en menos de un mes, De Paul reveló que con Lionel Messi "nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, nos propusimos ese doble turno, aparte del club".

Y agregó: "Yo le meto un poco de peli por si se da. Le digo 'mirá si se nos da, hacemos un documentalcito y ganamos un sope'. Yo lo motivo, le meto inflador a morir".

El próximo Mundial será el segundo que dispute De Paul con la Selección Argentina, donde irá en busca de su quinto título con la Albiceleste tras los conseguidos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Copa América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.