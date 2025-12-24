Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

El combinado albiceleste buscará defender el título de campeón del mundo y enfrentará a España, campeón de la Eurocopa 2024.

Por Ovación

24 de diciembre 2025 · 07:32hs
La Selección argentina dejó atrás un buen 2025 y se prepara para afrontar un 2026 cargado de emociones, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y la Finalissima a la vuelta de la esquina.

En la próxima Copa del Mundo, el conjunto comandando por Lionel Scaloni buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 en aquella frenética final ante Francia.

La Albiceleste espera poder contar en el certamen internacional con el astro rosarino y capitán Lionel Messi, quien manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de participar del mismo, pero no confirmó su presencia.

Allí, el combinado nacional compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Se estrenará en la cita mundialista ante los africanos el 16 de junio desde las 22:00. Luego, se medirá frente a los europeos el 22 del mismo mes a partir de las 14:00 y, por último, cerrará la zona contra los árabes el 27.

La Finalissima, en el horizonte de la Selección Argentina

Previo a debutar en el evento de mayor prestigio en el mundo del fútbol, la Selección argentina tiene previsto un partido ante España, el viernes 27 de marzo del año próximo a partir de las 15:00 en Lusail, Qatar, en el que se conocerá al nuevo campeón de la Finalissima.

Al igual que en 2022, la competencia que enfrentará al ganador de la Copa América con el de la Eurocopa dará a conocer al nuevo campeón. En aquel entonces, la “Albiceleste” llegaba en un nivel superlativo con varios partidos sin derrotas y logró golear a Italia en un contundente 3-0 para reafirmar su buen desempeño. Meses más tarde, el equipo de Messi se coronaría vencedor del Mundial.

Finalmente, en junio del 2026 habrá una última fecha FIFA, que tendrá lugar del 1 al 9 de dicho mes y servirá a modo preparación para la Copa del Mundo, donde el combinado nacional disputará dos amistosos internacionales con rivales y sedes a definir.

