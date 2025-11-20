El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

El lunes vuelven los profesionales al trabajo en Colón a la esperar de cobrar los tres meses de sueldos atrasados y la dirigencia busca fondos

Colón atraviesa días de tensión administrativa mientras se acerca el regreso de los profesionales a los entrenamientos. Si bien la dirigencia mantendría al día los contratos de AFA , que no representa ni la mitad del acuerdo inicial, el club arrastra una deuda de tres meses sobre los derechos de trayectoria y trabaja para evitar cualquier reclamo.

De acuerdo a lo que pudo saber UNO Santa Fe, la directiva realiza gestiones para saldar al menos una parte de lo adeudado antes del lunes, cuando el plantel deben presentarse en el predio 4 de Junio. En este momento, el DT Ezequiel Medrán continúa trabajando con un grupo de juveniles que alternaron en reserva, a la espera de saber si continuará. Algo que recién sabrá luego de las elecciones.

• LEER MÁS: La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La dirigencia de Colón tiene como prioridad pagarle al plantel

El hecho de estar al día con el contrato AFA sería clave, porque sería como un “escudo legal”, ya que mientras ese piso esté pagado, los futbolistas no podrían intimar por falta de pago. Sin embargo, puertas adentro saben que la situación no puede sostenerse indefinidamente y que es necesario mantener la calma dentro del grupo.

Colón salida El plantel de Colón estaría al día con los contratos de AFA.

El problema es que los fondos no abundan. Las gestiones continúan, pero la realidad económica es ajustada y obliga a la dirigencia a maniobrar con recursos limitados. Aún así, se espera que la próxima semana pueda haber novedades, ya sea con un pago parcial o con una reprogramación que el plantel considere razonable.

• LEER MÁS: "Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

En medio de este panorama, un tema que hasta hace poco estaba en el centro de la escena pasó a segundo plano: la inhibición por la deuda con Alberto Espínola. Con los intereses acumulándose y la caja al límite, resolver ese conflicto quedó relegado hasta que haya mayor estabilidad financiera.