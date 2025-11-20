Uno Santa Fe | Colón | Colón

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

El lunes vuelven los profesionales al trabajo en Colón a la esperar de cobrar los tres meses de sueldos atrasados y la dirigencia busca fondos

Ovación

Por Ovación

20 de noviembre 2025 · 18:24hs
El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón atraviesa días de tensión administrativa mientras se acerca el regreso de los profesionales a los entrenamientos. Si bien la dirigencia mantendría al día los contratos de AFA, que no representa ni la mitad del acuerdo inicial, el club arrastra una deuda de tres meses sobre los derechos de trayectoria y trabaja para evitar cualquier reclamo.

• LEER MÁS: Luciani, en UNO 106.3: "Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro"

De acuerdo a lo que pudo saber UNO Santa Fe, la directiva realiza gestiones para saldar al menos una parte de lo adeudado antes del lunes, cuando el plantel deben presentarse en el predio 4 de Junio. En este momento, el DT Ezequiel Medrán continúa trabajando con un grupo de juveniles que alternaron en reserva, a la espera de saber si continuará. Algo que recién sabrá luego de las elecciones.

• LEER MÁS: La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La dirigencia de Colón tiene como prioridad pagarle al plantel

El hecho de estar al día con el contrato AFA sería clave, porque sería como un “escudo legal”, ya que mientras ese piso esté pagado, los futbolistas no podrían intimar por falta de pago. Sin embargo, puertas adentro saben que la situación no puede sostenerse indefinidamente y que es necesario mantener la calma dentro del grupo.

Colón salida
El plantel de Col&oacute;n estar&iacute;a al d&iacute;a con los contratos de AFA.

El plantel de Colón estaría al día con los contratos de AFA.

El problema es que los fondos no abundan. Las gestiones continúan, pero la realidad económica es ajustada y obliga a la dirigencia a maniobrar con recursos limitados. Aún así, se espera que la próxima semana pueda haber novedades, ya sea con un pago parcial o con una reprogramación que el plantel considere razonable.

• LEER MÁS: "Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

En medio de este panorama, un tema que hasta hace poco estaba en el centro de la escena pasó a segundo plano: la inhibición por la deuda con Alberto Espínola. Con los intereses acumulándose y la caja al límite, resolver ese conflicto quedó relegado hasta que haya mayor estabilidad financiera.

Colón deuda contratos
Noticias relacionadas
Ezequiel Medrán busca una renovación total del plantel de Colón.

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de ricardo magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

¿colon tendra un beneficio igual? la afa salvo a san lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

benuzzi cuestiono a la lista de alonso por uno 106.3: no hay que volver al pasado

Benuzzi cuestionó a la lista de Alonso por UNO 106.3: "No hay que volver al pasado"

Lo último

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Último Momento
Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"