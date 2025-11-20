Uno Santa Fe | Ovación | Copa Davis

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Etcheverry ante Struff y la derrota de Cerúndolo contra Zverev

20 de noviembre 2025 · 18:48hs
Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. El pasaje a semis se definía en el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Putz.

• LEER MÁS: Argentina le gana 1-0 la serie de Copa Davis a Alemania gracias al triunfo de Etcheverry

Cerúndolo tuvo un partido irregular frente a un Zverev que impuso condiciones desde el inicio. El número uno alemán marcó diferencias con su saque -su principal arma a lo largo de todo el encuentro- y manejó con solvencia los momentos de mayor presión. En el primer set, el bonaerense no logró encontrar continuidad en sus devoluciones y sufrió cada vez que Zverev conectó primeros servicios profundos, lo que le permitió al europeo cerrar la manga por 6-4 sin sobresaltos.

El segundo set mostró la mejor versión del argentino. Cerúndolo ajustó la devolución, se soltó desde el fondo y tomó la iniciativa más seguido, lo que le permitió adelantarse en el marcador y sostener la ventaja durante gran parte del parcial. Sin embargo, pese a estar siempre arriba, nunca logró quebrar definitivamente el dominio mental de Zverev, que aguardó su momento con paciencia. Cuando parecía que el argentino lograba estirar el encuentro a un tercer set, el alemán elevó aún más la potencia de su servicio en el tramo final, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, donde volvió a mostrar jerarquía para cerrarlo 7-6 (3).

Copa Davis Argentina Argentina
Noticias relacionadas
italia aplasto a austria y se metio en semifinales de la copa davis

Italia aplastó a Austria y se metió en semifinales de la Copa Davis

con argentina como participante, inicia el final 8 de la copa davis 2025

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

las posibles bajas que le allanarian el camino a argentina en la copa davis

Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

estudiantes desmintio una votacion unanime para darle titulo a central y toviggino salio al cruce

Estudiantes desmintió una votación unánime para darle título a Central y Toviggino salió al cruce

Lo último

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Último Momento
Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"