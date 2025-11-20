Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Etcheverry ante Struff y la derrota de Cerúndolo contra Zverev

Por los cuartos de final de la Copa Davis , Argentina y Alemania igualan 1-1 tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. El pasaje a semis se definía en el dobles, con Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Kevin Krawietz y Tim Putz.

Cerúndolo tuvo un partido irregular frente a un Zverev que impuso condiciones desde el inicio. El número uno alemán marcó diferencias con su saque -su principal arma a lo largo de todo el encuentro- y manejó con solvencia los momentos de mayor presión. En el primer set, el bonaerense no logró encontrar continuidad en sus devoluciones y sufrió cada vez que Zverev conectó primeros servicios profundos, lo que le permitió al europeo cerrar la manga por 6-4 sin sobresaltos.

El segundo set mostró la mejor versión del argentino. Cerúndolo ajustó la devolución, se soltó desde el fondo y tomó la iniciativa más seguido, lo que le permitió adelantarse en el marcador y sostener la ventaja durante gran parte del parcial. Sin embargo, pese a estar siempre arriba, nunca logró quebrar definitivamente el dominio mental de Zverev, que aguardó su momento con paciencia. Cuando parecía que el argentino lograba estirar el encuentro a un tercer set, el alemán elevó aún más la potencia de su servicio en el tramo final, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, donde volvió a mostrar jerarquía para cerrarlo 7-6 (3).