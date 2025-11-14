Argentina perdió por penales con México y quedó fuera del Mundial Sub 17

Argentina cayó 5-4 en los penales ante México, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17

Argentina cayó este viernes por 5-4 en los penales ante México , luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, y quedó eliminada en los 16avos de final del Mundial Sub 17 . Los autores de los goles fueron Ramiro Tulián y Fernando Closter para la Argentina, mientras que para los mexicanos anotó Luis Gamboa (2).

El primer tiempo del partido fue un verdadero monólogo de la Selección argentina Sub 17, que se puso rápidamente en ventaja a los ocho minutos gracias a un golazo de Tulián, quien definió al ángulo luego de recibir en el borde del área tras un córner de su compañero de ofensiva Felipe Esquivel.

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron muchísimas aproximaciones en la primea mitad para estirar la ventaja, pero terminaron sufriendo muchísimo la falta de efectividad.

En el segundo tiempo los jugadores argentinos sufrirían muchísimo no haber estirado la ventaja en la primera mitad, ya que en un abrir y cerrar de ojos, Gamboa hizo un doblete para que México diera vuelta la historia. Primero con un tremendo cabezazo al minuto de juego y después, a los 13 del complemento, se encontró solo con la pelota en el área tras una desatención defensiva de sus rivales.

Cuando parecía que se acababa la ilusión para los chicos argentinos, apareció Closter con un cabezazo a falta de solo cinco minutos para al final, al aprovechar una mala salida del arquero mexicano Santiago López.

Pero la ilusión argentina terminó en los penales, donde fue justamente López quien se convirtió en héroe para los mexicanos, al atajarle la primera ejecución a Gastón Bouhier y meter el gol que metió a México en los octavos de final.

Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero. El rival de México en los octavos de final será Portugal, que más temprano venció 2-1 a Bélgica.

Formaciones de Argentina y México

Argentina: José Castelau; Fernando Closter, Simón Escobar, Misael Zalazar, Matías Satas; Santiago Espíndola, Alejandro Tello, Felipe Pujol; Felipe Esquivel, Thomas de Martis y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

México: Santiago López; Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; Kenneth Martínez, Gael García, Oscar Pineda, Íñigo Borgio, Jhonnatan Grajales; Luis Gamboa y Aldo de Nigris. DT: Carlos Cariño.

Gol en el primer tiempo: 8m. Ramiro Tulián (A).

Goles en el segundo tiempo: 1m. y 13m. Luis Gamboa (M), y 41m. Fernando Closter (A).

Cambios en el primer tiempo: 35m. Karin Hernández por Kenneth Martínez (M).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Uriel Ojeda por Alejandro Tello y Gerónimo Gómez Mattar por Felipe Pujol (A), 13m. Adrián Villa por Íñigo Borgio (M), 16m. Gastón Bouhier por Thomas de Martis y Facundo Jainikoski por Ramiro Tulián (A), 34m. Jalil Sánchez por Luis Gamboa, José Mancilla por Gael García y Juan López por Aldo de Nigris (M), y 35m. Can Armando Güler por Felipe Esquivel (A).

Definición por penales: para Argentina anotaron Gerónimo Gómez Mattar, Fernando Closter, Matías Satas y Facundo Jainikoski.

Para México anotaron Oscar Pineda, José Mancilla, Karin Hernández, Ignacio López y Santiago López. Santiago López le tajó el disparo a Gastón Douhier.

Estadio: ASPIRE Academy Pitch 2.

Árbitro: Andrea Colombo (Ita).