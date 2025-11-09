Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

En VIVO: Argentina buscará seguir a paso ganador ante Fiji en el Mundial Sub 17

Argentina, ya clasificada a los 16avos de final, enfrenta a Fiji, en el ASPIRE Academia Pitch 3, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub 17.

9 de noviembre 2025 · 09:16hs
La Selección Argentina Sub 17 juega este domingo ante Fiji por la fecha 3 del Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

El encuentro se disputa desde las 9.30 horas de la Argentina en el ASPIRE Academy Pitch 3, y se podrá seguir en vivo por TV Pública, DSports y DGO.

El conjunto de Diego Placente logró dos victorias en dos partidos, por lo que, ya clasificado a la próxima ronda, intentará finalizar con puntaje ideal.

Probables formaciones de Argentina vs Fiji

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar,Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.

