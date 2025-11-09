Argentina aplastó a Fiji y espera rival en el Mundial Sub 17

Argentina le ganó a Fiji por 7-0, en el último partido de la fase de grupos, y espera rival para los 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar.

Argentina goleó por 7 a 0 a Fiji en el cierre de la fase de grupos y se ubicó en los más alto de la tabla pensando en el 16avos de final del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

Con un triplete de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez, un gol de Santiago Silvera, y el último de Ravuso Sukabula en contra, Argentina aplastó a Fiji y está como líder de la tabla de los mejores que avanzaron a los 16avos de final, algo que era lo que esperaaba a priori ya que lo beneficia para la siguiente ronda del torneo.

A los 16 minutos del primer tiempo, Argentina rompió el cerrojo del arquero Melvin Prakash y tras una gran pase filtrado de Gastón Bouhier y el pase atrás de Ramiro Tulián por la izquierda, Uriel Ojeda tomó el rebote y puso el 1 a 0 argentino.

Unos minutos antes del gol, el árbitro Kwinsi Williams, tras revisar el VAR, sancionó penal para Argentina por una patada de Farhaan Khan a Can Armando Güner pero Ojeda se hizo caargo de la ejecución y se la aatajó el arquero fijiano a pesar del buen remate.

Para los 30 minutos, Argentina era el claro dominador y Mateo Martínez ingresó sin marca en el área para ampliar la ventaja por 2 a 0, e incluso tuvo tiempo y lugar para volver a anticipar a la floja defensa de Fiji a los 43 minuto para poner el 3 a 0.

Ya en el segundo tiempo, Argentina salió decidido y luego de un tiro libre preciso de Ojeda, que no pudo desviar Thiago Yánez dentro del área, convirtió el 4 a 0 ya que ingresó en el arco de un confundido Prakash. El volante del "Ciclón" volvió a convertir a los 43 minutos para meter el 5 a 0 que sirvió para la tabla de posiciones.

El resto del partido fue un monólogo para el seleccionado argentino, ya que la defensa rival se replegó dentro de su área y le cedió tanto terreno que los dirigidos por Placente jugaron cómodos para que Silveira con un derechazo preciso y el defensor Sukabula, que no pudo desviar un centro argentino, sellaran la goleada por 7 a 0

Síntesis de Fiji vs. Argentina por el Mundial Sub 17:

Mundial Sub 17.

Fecha 3.

Fiji 0-7 Argentina.

Estadio: Aspire Zone Pitch 3.

Árbitro: Kwinsi Williams (Trinidad y Tobago).

Fiji: Melvin Prakash; Manasa Kubucaucau, Sialesi Vatanatawake, Ravuso Sukabula, Krishna Samy Jr; Farhaan Khan; Tukai Ravonokula, Maicah Dau, Rishal Shankar, Arav Nadan; Veleni Rasorewa. DT: Sunil Kumar.

Argentina: Juan Manuel Centurión; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Thiago Yánez, Santiago Silveira; Santiago Espíndola, Gastón Bouhier; Can Armando Güner, Uriel Ojeda, Facundo Jainikoski; Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Goles en el primer tiempo: 16m Uriel Ojeda (A); 30m y 43m Mateo Martínez (A).

Goles en el segundo tiempo: 11m y 43m Uriel Ojeda (A); 44m Santiago Silveira (A); 46m Ravuso Sukabula -en contra- (A).

Incidencias en el primer tiempo: 10m Melvin Prakash (F) le atajó un penal a Uriel Ojeda (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Koopah Singh por Nadan (F); 11m Thomas de Martis por Jainikoski (A); Jerónimo Gómez Mattar por Espíndola (A); Felipe Esquivel por Tulián (A); 32m Simón Escobar por Zalazar (A); 39m Ryan David por Rasorewa (F).