Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

La serie entre Argentina y Alemania estaba empatada 1-1, pero en el dobles el equipo dirigido por Javier Frana cayó en tie break y se despidió de la Davis

Argentina había arrancado la serie ganando 1-0 por el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jan-Lennard Struff por 7-6 y 7-6 , pero luego Alexander Zverev venció a Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 y puso la serie 1-1.

Así las cosas, el duelo de dobles decretaría quien sería el finalista y en un partido drámatico, Alemania se impuso por 4-6, 6-4 y 7-6 con un tie break electrizante.

La dupla argentina conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni dieron batalla a lo largo de todo el partido pero terminaron cayendo ante Krawietz-Puetz.

Se terminó el sueño de Argentina en la Copa Davis

Con mucho suspenso, Alemania se llevó un tie break peleadísimo y se metió en semis. Puetz y Krawietz arrancaron 6-3, pero Zeballos y Molteni no se rindieron y consiguieron igualar 6-6. Y hasta tuvieron sus chances los argentinos, con tres match points que no pudieron concretar. Y finalmente, los germanos lo cerraron por 12-10, con un passing shot que algunos vieron afuera y que hubo que revisar con la tecnología. Ni bien la repetición mostró que había picado adentro, se desató la fiesta de Zverev y compañía, que se metieron en semis y chocarán ahora con España.