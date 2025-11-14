Uno Santa Fe | Información General | Efemérides

Efemérides del 14 de noviembre en Argentina y el mundo

El 14 de noviembre engloba varios hechos y personalidades, entre ellas Diego Armando Maradona, Carlos Menem y Raúl Alfonsín.

14 de noviembre 2025 · 07:48hs
Primer Gol de Maradona en el profesionalismo.

Primer Gol de Maradona en el profesionalismo.

El 14 de noviembre es una fecha marcada por hitos en la historia argentina y global, destacando desde importantes conmemoraciones de salud hasta eventos deportivos y culturales que moldearon el siglo XX y XXI.

Acontecimientos Destacados en Argentina

• 1909: Atentado contra Ramón Falcón. El jefe de la Policía Federal, Ramón Falcón, y su secretario, Juan Lartigau, son asesinados en un atentado con bomba perpetrado por el anarquista ucraniano Simón Radowitzky. El hecho fue una respuesta a la represión policial durante la "Semana Roja" de mayo de ese año. Radowitzky fue capturado, encarcelado en Ushuaia y finalmente indultado y expulsado del país en 1930.

• 1967: Racing Club, Campeón Intercontinental. El Racing Club de Avellaneda se consagra campeón de la Copa Intercontinental de fútbol tras vencer al Celtic de Escocia en el partido de desempate disputado en el Estadio Centenario de Montevideo.

• 1976: Diego Maradona y sus Primeros Goles. El juvenil delantero de Argentinos Juniors, Diego Armando Maradona, anota sus dos primeros goles en la Primera División argentina, en un partido contra San Lorenzo de Mar del Plata, que fue cubierto por los cronista de la Agencia Noticias Argentinas por ese entonces. Un hito que marcó el inicio de la leyenda de D10S.

• 1993: Pacto de Olivos. Los líderes de los dos partidos mayoritarios de Argentina, Carlos Menem (PJ) y Raúl Alfonsín (UCR), acuerdan la necesidad de reformar la Constitución Nacional. Este consenso político fue crucial y sentó las bases para la reforma de 1994.

Nacimientos y Fallecimientos

Nace en 1919 el abogado y político peronista John William Cooke.Fallece en 1964 el destacado escritor, poeta y ensayista Ezequiel Martínez Estrada.

Hitos y Celebraciones Globales

• Día Mundial de la Diabetes. Se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una campaña de concienciación global en respuesta al aumento de la preocupación por esta enfermedad. La fecha fue elegida en honor al nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto a Charles Best en 1922.

• 1840: Nace Claude Monet. Nace en París, Francia, el pintor Claude Monet, uno de los fundadores del Impresionismo. Su obra Impresión, sol naciente dio nombre a este movimiento artístico que revolucionó la pintura moderna.

• 1922: Descubrimiento de Tutankamón. El arqueólogo británico Howard Carter descubre la entrada a la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, Egipto. Un hallazgo de valor histórico incalculable.

• 1969: Misión Apolo 12. Parte la misión espacial Apolo 12 de Estados Unidos, la sexta tripulada del programa Apolo y la segunda en concretar un alunizaje exitoso, apenas unos meses después del histórico Apolo 11.

• Otros Eventos Relevantes:1831: Muere en Berlín el influyente filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel.1851: Se publica en Nueva York la novela Moby Dick del escritor estadounidense Herman Melville.1908: Nace el senador estadounidense Joseph McCarthy, figura central del tristemente célebre "macartismo" o "caza de brujas" anticomunista.2010: El piloto alemán Sebastian Vettel se convierte en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1.

