Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

Se anticipan fuertes lluvias en cortos lapsos de tiempo. El alerta se extiende a otros departamentos de la bota santafesina

20 de noviembre 2025 · 20:46hs
Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

La madrugada del miércoles anticipa ser lluviosa en Santa Fe, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera una alerta amarillo para el departamento La Capital por tormentas que regirá durante la noche del martes y se prolongará hasta la madrugada.

Según el organismo, la zona afectada podrá experimentar lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Se estiman acumulados de lluvia entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

El alerta amarillo implica que se espera un fenómeno con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. La región se prepara, además, para la rotación del viento al sur desde el atardecer, lo que podría potenciar la formación de tormentas hacia la madrugada.

Recomendaciones

  • Evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad.

  • No permanecer bajo árboles o postes de electricidad que puedan caer por el viento o la lluvia.

  • Retirar objetos sueltos en patios o balcones que puedan ser arrastrados por ráfagas o lluvia fuerte.

