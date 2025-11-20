Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

El presidente de Banfield Matías Mariotto salió a respaldar a Claudio Tapia, desmintiendo la información que brindó la dirigencia de Estudiantes de La Plata

Matías Mariotto, presidente de Banfield salió a bancar a Tapia y a desmentir a Estudiantes de La Plata.

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, aseguró que Claudio Fabián Tapia, mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), “preguntó en reiteradas ocasiones” si algún equipo se oponía a otorgarle el controversial trofeo a Rosario Central y apuntó contra la publicación en redes sociales de Estudiantes de La Plata.

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el ‘Pincha’ expresó a través de la plataforma X que “en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino (LPF), no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Ante esto, el mandamás del Taladro salió a desmentir lo expuesto por el conjunto platense y defendió a Tapia de las acusaciones. “Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes”, comenzó el posteo en redes sociales.

Y aseveró: “El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras. Nadie se opuso”. Por otro lado, quien salió al cruce contra el ‘León’ en redes sociales fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

“Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, posteó la mano derecha de Tapia.

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. La decisión fue tomada este jueves durante un conclave que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.vr6jVw

A raíz de esta decisión, una delegación del plantel canalla conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Por último, el elenco rosarino realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.