Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

El presidente de Banfield Matías Mariotto salió a respaldar a Claudio Tapia, desmintiendo la información que brindó la dirigencia de Estudiantes de La Plata

20 de noviembre 2025 · 21:47hs
Matías Mariotto

Matías Mariotto, presidente de Banfield salió a bancar a Tapia y a desmentir a Estudiantes de La Plata.

El presidente de Banfield, Matías Mariotto, aseguró que Claudio Fabián Tapia, mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), “preguntó en reiteradas ocasiones” si algún equipo se oponía a otorgarle el controversial trofeo a Rosario Central y apuntó contra la publicación en redes sociales de Estudiantes de La Plata.

Banfield salió a bancar a Tapia

Según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, el ‘Pincha’ expresó a través de la plataforma X que “en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino (LPF), no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

Ante esto, el mandamás del Taladro salió a desmentir lo expuesto por el conjunto platense y defendió a Tapia de las acusaciones. “Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes”, comenzó el posteo en redes sociales.

Y aseveró: “El Presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras. Nadie se opuso”. Por otro lado, quien salió al cruce contra el ‘León’ en redes sociales fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

“Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, posteó la mano derecha de Tapia.

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. La decisión fue tomada este jueves durante un conclave que estuvo encabezado por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.vr6jVw

A raíz de esta decisión, una delegación del plantel canalla conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Por último, el elenco rosarino realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.

Banfield Tapia Estudiantes de La Plata
Noticias relacionadas
estudiantes desmintio una votacion para darle el titulo a central y toviggino salio al cruce

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

deportivo madryn felicito a rosario central por el titulo de la liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

alemania empato la serie de copa davis ante argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

atento union: como sera el formato de 2026 y los titulos que estaran en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Lo último

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Último Momento
Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Banfield defendió a Tapia y desmintió el posteo de Estudiantes de La Plata

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Argentina se despidió de la Copa Davis con una dramática derrota frente a Alemania

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Los socios de Colón aprobaron la Memoria y el Balance

Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Colón tendrá una cara nueva en el predio a partir del lunes

Colón tendrá una cara nueva en el predio a partir del lunes

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"