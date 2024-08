Argentina sumó su primera medalla de oro en los Paralímpicos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ParaDeportesOK/status/1829951252333277331?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1829952286300197200%7Ctwgr%5Ef8ef998881d981b74680f57465862bbbb528ff44%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fdeportes%2F2024%2F8%2F31%2Fprimera-medalla-de-oro-para-la-argentina-en-los-juegos-paralimpicos-inaki-basiloff-gano-los-200-metros-en-natacion-1148759.html&partner=&hide_thread=false ¡MUCHAS MANOS, UN GRAN ABRAZO!



La familia Basiloff viajó desde Neuquén y vivió la carrera que le dio la gloria Iñaki con la medalla dorada en los Juegos Paralímpicos París 2024.#LosParaEnParadeportes #JuegosParalimpicos2024 #Paris2024 #Argentina pic.twitter.com/6ZmYVjOEzD — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) August 31, 2024

El joven de 23 años ya había tenido su oportunidad en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en donde solo pudo conseguir cuatro diplomas olímpicos en las categorías 400 metros libre S7, 100 metros espalda S7, 200 metros combinados S7 y 50 metros mariposa S7, por lo que ahora finalmente ganó la ansiada medalla.

Esta victoria se suma a los dos bronces que Argentina había ganado previamente en la competencia: uno en lanzamiento de bala con Antonella Ruiz Díaz y otro en taekwondo con Juan Samorano, los cuáles se obtuvieron este viernes 30 en la capital francesa.

La última medalla de oro para Argentina en unos Juegos Paralímpicos había sido en Río 2016, en atletismo, con Yanina Martínez, quien rompió una sequía de oro olímpico que databa desde Atlanta 1996.

Sidney 2000 con dos de plata y tres de bronce), Atenas 2004 con dos de plata y dos de bronce), Pekín 2008 con una de plata y cinco de bronce y Londres 2012 con una de plata y cuatro de bronce habían sido las últimas actuaciones argentinas en el medallero.

El festejo de Iñaki Basiloff, medalla de oro en los Paralímpicos

Conmovido luego de lo logrado, confesó que "esto es una locura, que no me la esperaba. Cerré la carrera muy bien, vi que estaban los otros muy cerca y pude. Estaba muy nervioso, hice lo que pude y salió espectacular. Me sentí muy cómodo en el final porque tenía energía aún. No me esperaba esta medalla de oro en 200 combinados, yo apostaba todo a los 400 metros".

La medalla de oro de Iñaki Basiloff es la tercera para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024, luego de las obtenidas por Antonella Ruiz en lanzamiento de bala, clase F41 de discapacitados físicos, con una marca de 9,58 metros; y de Juan Samorano, el parataekwondista, quien tiene amputado el brazo derecho tras sufrir un accidente de tránsito, quien venció al uzbeco Javokhir Alikulov por 6-5 y se adueñó del tercer puesto en la categoría K44 de hasta 70 kilos.