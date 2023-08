El encuentro comenzó con bastante intensidad, y fueron Los Cóndores los primeros en sumar puntos, con un penal de Santiago Videla. Sin embargo, la respuesta de los argentinos no se hizo esperar y con un gran contrataque gestado por Luciano González, Iñaki Delguy llegó al in-goal.

Con penales de ambos lados, el tanteador se fue modificando, pero siempre estuvo en favor del seleccionado argentino. Pero cuando todo aventuraba un cierre de la primera mitad de manera favorable, una intercepción de Rodrigo Fernández dejó arriba a Chile antes de ir al descanso (16-13), y una sensación de cierto desencanto para los jugadores argentinos.

En el segundo período, las acciones no decayeron en intensidad y las emociones estuvieron compartidas. Argentina XV empató con un nuevo penal de Joaquín De la Vega Mendía, pero Chile marcó más distancia con un try de Raimundo Martínez. El equipo argentino se reacomodó con el buen try del centro sanjuanino Juan Pablo Castro, tras un preciso kick del capitán, y aunque los chilenos volvieron a tomar el control con otro penal de Videla, fueron los argentinos quienes tuvieron la última palabra, con un festejado try del hooker Ramiro Gurovich, a partir del empuje del maul.

Fue triunfo y festejo para Argentina XV, que cosechó tres triunfos (dos ante Chile y uno frente a Namibia) y una derrota (ante Uruguay), para culminar de muy buena forma esta oportunidad de seguir apuntalando el desarrollo y crecimiento de los jugadores en la más alta competencia internacional.

Argentina2.jpg El primera línea de Estudiantes de Paraná, Ramiro Gurovich fue parte del triunfo de Argentina XV ante Chile. Prensa UAR

Síntesis:

Chile 26- Argentina XV 28

Chile: Javier Carrasco, Diego Escobar y Matías Dittus; Santiago Pedrero y Pablo Huete; Martín Sigren (capitán), Clemente Saavedra y Raimundo Martínez; Lukas Carvallo y Rodrigo Fernández; Franco Velarde, José Ignacio Larenas, Domingo Saavedra, Santiago Videla e Iñaki Ayarza. Entrenador: Pablo Lemoine. Luego ingresaron: Augusto Böhme, Salvador Lunes, Iñaki Gurruchaga, Javier Eissmann, Ignacio Silva, Alfonso Escobar, Marcelo Torrealba y Francisco Urroz.

Argentina XV: Javier Corvalán, Boris Wenger y Facundo Pomponio; Lautaro Simes y Federico Lavanini; Nicolás D´Amorím, Lorenzo Colidio y Rodrigo Fernández Criado; Rafael Iriarte y Joaquín De la Vega Mendia (capitán); Mateo Soler, Luciano González, Juan Pablo Castro, Iñaki Delguy y Julián Hernández. Entrenadores:Ignacio Fernández Lobbe, Nicolás Galatro y Sebastián Yavícoli. Luego ingresaron: Ramiro Gurovich, Santiago Pulella, Javier Coronel, Eliseo Fourcade, Benjamín Grondona, Ignacio Inchauspe, Benjamín Elizalde y Ernesto Giudice.

Primer tiempo: 4, 25 y 32’, Penales de Videla (CH); 11’, Gol De la Vega Mendía por Try de Deguy (ARG); 19 y 29’, Penales de De la Vega Mendía (ARG), y 38’, Gol de Videla por Try de R. Fernández (CHI).

Parcial: Chile 16 – Argentina XV 13.

Segundo tiempo: 4’, Penal De la vega Mendía (ARG); 14’, Gol de Videla por Try de R. Martínez (CHI); 20’, Gol de De la Vega Mendía por Try de Castro (ARG); 25’, Penal de Videla (CHI), y 32’, Try de Gurovich (ARG).

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)

Cancha: Estadio Germán Becker, de la ciudad de Temuco (Chile).