A 100 días de los Juegos Suramericanos, ya fueron confirmados más de 4.000 atletas para competir en Santa Fe

Del 12 al 26 de septiembre, la provincia recibirá deportistas de 15 países en los XIII Juegos Suramericanos.

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La provincia de Santa Fe comenzó oficialmente la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos deportivos más trascendentes de su historia. Faltan 100 días para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos , que reunirán en la provincia a más de 4.000 atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre.

La magnitud del evento posicionará a Santa Fe en el centro de la escena deportiva continental durante dos semanas, con competencias distribuidas entre la ciudad capital, Rosario y Rafaela.

"Hoy estamos a 100 días del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Empieza esa cuenta regresiva para que el 12 de septiembre sea el puntapié inicial de los Juegos", destacó el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del Comité Organizador Local, Julián Galdeano.

Un encuentro deportivo de escala continental

La cita reunirá a miles de deportistas de toda Sudamérica que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, distribuidos en 39 escenarios deportivos especialmente preparados para la ocasión.

Será además la primera vez que una provincia en su conjunto asuma la organización de los Juegos, con un esquema de sedes compartidas entre tres ciudades, lo que implica una logística inédita para este tipo de competencias.

JUEGOS SURAMERICANOS 1

"Estamos viendo cómo la sociedad se empieza a involucrar, a conocer y a palpitar lo que va a ser el evento deportivo más trascendente de nuestra historia", afirmó Galdeano.

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Obras y legado para el deporte santafesino

A poco más de tres meses del comienzo de los Juegos, continúan avanzando las principales obras de infraestructura deportiva y habitacional que servirán para albergar a los atletas y desarrollar las competencias.

Entre los proyectos más importantes se encuentran las Villas Suramericanas, los estadios multipropósito de Santa Fe, Rosario y Rafaela, el Centro Acuático Provincial, el Arena de la ex Rural de Rosario, el Velódromo de Rafaela y el Centro de Tiro Deportivo de Recreo.

Desde la organización remarcaron que estas inversiones no solo apuntan al desarrollo del evento, sino que dejarán instalaciones de nivel internacional para el deporte santafesino una vez finalizada la competencia.

Más de 8.500 voluntarios inscriptos

La expectativa también se refleja en la participación ciudadana. Hasta el momento ya se registraron más de 8.500 voluntarios para colaborar durante los Juegos y fueron designados más de un centenar de embajadores deportivos encargados de promover el evento en toda la provincia.

Además, durante agosto la antorcha suramericana recorrerá los 19 departamentos santafesinos como parte de las actividades previas al inicio de la competencia.

"Quedará un legado importantísimo para el deporte de toda la provincia. Santa Fe va a pasar a ser, sin lugar a duda, la capital nacional del deporte", concluyó Galdeano.