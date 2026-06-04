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Flojas prácticas para Varrone y Colnaghi en Mónaco

Los argentinos Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi completaron sus primeras experiencias en Mónaco durante las prácticas libres de la F2 y la F3, respectivamente

4 de junio 2026 · 15:27hs
Flojas prácticas para Varrone y Colnaghi en Mónaco

Los argentinos Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) y Mattia Colnaghi (MP Motorsport) completaron este jueves sus primeras experiencias oficiales en las calles de Mónaco, una de las pistas más exigentes del calendario, durante las prácticas libres de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, respectivamente.

En Fórmula 2, Varrone finalizó 17º con un tiempo de 1m23s538, a 1s729 del mejor registro de la sesión, establecido por el italiano Gabriele Minì (MP Motorsport) con 1m21s809.

El líder del campeonato superó por apenas 20 milésimas al indio Kush Maini (ART Grand Prix), mientras que el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) terminó tercero.

Más allá del resultado, el piloto de Ingeniero Maschwitz cumplió con el principal objetivo de la jornada: adaptarse al trazado monegasco.

En su primera experiencia en Montecarlo, completó 26 vueltas, la mayor cantidad de toda la tanda, centrando el trabajo en conocer referencias, comportamiento de neumáticos y características del Van Amersfoort Racing.

La sesión estuvo interrumpida por dos banderas rojas, una de ellas por el accidente del mexicano Rafael Villagómez.

Mattia Colnaghi en F3

Por su parte, Mattia Colnaghi concluyó 18.º en la única práctica libre de Fórmula 3. El representante argentino registró 1m26s899 y quedó a 1s105 del francés Théophile Naël (Campos Racing), quien lideró la tabla con 1m25s794. Freddie Slater y Ugo Ugochukwu completaron los tres primeros puestos.

La actividad de la categoría estuvo condicionada por una bandera roja provocada por el accidente del australiano James Wharton en la zona de la Piscina. Tras la interrupción, la sesión fue extendida 15 minutos.

Colnaghi, que afronta su debut en el circuito urbano, dividió el trabajo entre el reconocimiento de la pista y la preparación para la clasificación, aunque el intenso tráfico le impidió completar una vuelta rápida limpia en sus intentos finales.

Con la práctica finalizada, ambos argentinos apuntan ahora a la clasificación, instancia clave en un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado.

Colnaghi saldrá a pista este viernes desde las 6:05 de Argentina en la clasificación de Fórmula 3, mientras que Varrone disputará la de Fórmula 2 a partir de las 10:10.

Mónaco Nicolás Varrone Mattia Colnaghi
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