Alejandra: un niño de 11 años está grave tras recibir un disparo accidental con un aire comprimido en la cabeza

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Reconquista, donde fue sometido a una cirugía para extraer un balín alojado en la frente. Permanece internado en terapia intensiva pediátrica y su estado es grave, aunque estable.

Un niño de 11 años oriundo de Alejandra , en el departamento San Javier, permanece internado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Central de Reconquista luego de recibir un disparo accidental con un aire comprimido que impactó en su cabeza.

Según informaron familiares del menor, el hecho ocurrió durante la tarde del martes cuando el niño había salido a cazar junto a un grupo de amigos de su misma edad. En circunstancias que son materia de investigación, recibió el impacto de un balín calibre 5,5 milímetros que ingresó por la zona de la frente.

Tras el accidente, fue asistido inicialmente en el Hospital de Alejandra, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de la lesión, los profesionales dispusieron su traslado urgente al Hospital de Reconquista, centro de referencia de la región norte de la provincia de Santa Fe.

Durante la noche, los médicos realizaron una intervención quirúrgica para extraer el proyectil que había quedado alojado en la cabeza del menor. Tras la operación, el paciente quedó internado en la UCIP, donde continúa bajo estricta observación médica.

De acuerdo con la información brindada por allegados a la familia, el estado de salud del niño es grave, aunque estable, y las próximas horas serán determinantes para evaluar su evolución clínica y neurológica.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de la comunidad de Alejandra iniciaron una campaña de acompañamiento y solicitaron una cadena de oración por la pronta recuperación del menor, que permanece internado junto a sus seres queridos.