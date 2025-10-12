Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina y España jugarían la Finalissima en un escenario especial

El duelo entre los campeones de Conmebol y UA se disputaría en el mismo lugar en donde el equipo de Lionel Scaloni se coronó campeón del mundo.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 13:40hs
Argentina y España definirían la Finalissima el 28 de marzo de 2026 en Lusail, Doha, según el medio español Marca, pocos meses de disputarse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El partido enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa, en una cita que quedó postergada en el pasado por incompatibilidades de calendario.

La FIFA prioriza el encuentro, que se disputaría en plena ventana internacional dedicada a los repechajes del Mundial 2026, sin otros compromisos ese día.

La sede principal que toma fuerza es el estadio Lusail, en Doha, donde Argentina ganó su tercer Mundial en 2022, según informó el diario madrileño Marca.

La elección responde a la ubicación geográfica, el clima favorable y la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la ciudad.

Argentina quiere repetir el título de la Finalissima 2022

Para la albiceleste, será la oportunidad de defender la Finalissima obtenida en 2022 ante Italia, mientras que España buscará conquistar el título por primera vez.

España llega al partido con la clasificación al Mundial casi asegurada gracias a su desempeño en la fase de grupos, lo que despeja los obstáculos logísticos para concretar el duelo.

Argentina, ya clasificada, pondrá en cancha a su equipo con la intención de mantener el invicto en finales recientes y reafirmar su dominio continental.

El choque entre europeos y sudamericanos se suma al calendario internacional como uno de los pocos encuentros de alta relevancia fuera de las competiciones oficiales de eliminatorias.

La FIFA espera que la Finalissima consolide la tradición del torneo, que enfrenta a los campeones de cada continente con carácter de partido único y en un escenario simbólico.

Hasta el momento no se definieron detalles sobre la logística de traslado de los equipos ni sobre la disponibilidad de entradas, aunque Doha se perfila como la opción más viable.

Argentina España Finalissima
