Argentinos espera al ganador entre Barcelona y Liga de Quito en la Fase 2 de la Libertadores

18 de diciembre 2025 · 16:27hs
Argentinos ya conoce el marco de su debut en la Copa Libertadores 2026 y sabe que deberá superar a un rival ecuatoriano para avanzar en el repechaje. El sorteo realizado este jueves determinó que el equipo de La Paternal enfrentará en la Fase 2 al ganador entre Barcelona y Liga de Quito.

El Bicho será el único club argentino en disputar la instancia previa y comenzará su participación directamente en la segunda fase. Su rival saldrá del duelo entre Barcelona y Liga de Quito, que este domingo jugarán la última fecha de la liga ecuatoriana.

El empate clasificará de manera directa a Barcelona a la fase de grupos, mientras que Liga necesita una victoria para evitar el repechaje.

Por su posición en el puesto 47 del ránking de Conmebol, Argentinos Juniors definirá la serie como local en el estadio Diego Armando Maradona. El cruce se jugará a ida y vuelta y la revancha se disputará en la cancha del mejor ubicado en la tabla general.

La Fase 2 contará con 16 equipos y no permitirá enfrentamientos entre clubes del mismo país. Los ganadores avanzarán a la Fase 3, última instancia del repechaje, de la que surgirán los cuatro clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde integrarán el Bombo 4.

Juventud Las Piedras también tiene su rival en la Libertadores

Juventud de Las Piedras de Uruguay ya conoce su camino en la Copa Libertadores cuando enfrente a Universidad Católica de Ecuador en la Fase 1 del certamen continental, en lo que será su debut absoluto en el torneo.

En caso de avanzar, Juventud se medirá ante Guaraní de Paraguay en la Fase 2, por lo que afrontará un cruce ante un rival con mucha historia en la Copa Libertadores en sus aspiraciones por entrar a la Fase de Grupos.

