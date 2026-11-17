El “Bicho” pasará un año y medio sin poder incorporar, a menos que salde la deuda. La notificación llegó hace tres días al club de La Paternal

Argentinos Juniors recibió una grave noticia al ser inhibido durante los próximos tres mercados de pases en el fútbol argentino, por una deuda cuyo monto no trascendió.

Atravesando un momento económico complejo, el “Bicho” recibió la notificación por parte de la FIFA e intentará saldar el total adeudado, para evitar pasar el próximo año y medio sin la capacidad de reforzarse.

En lo deportivo, el equipo que conduce Nicolás Diez, que peleó el campeonato de liga hasta la última fecha, se encuentra a cuatro días de la definición de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, en la que se medirá con Independiente, este sábado 21 de noviembre desde las 17.

Argentinos Juniors sigue acumulando problemas en el apartado económico, mientras continúa construyendo la tribuna que da a la calle San Blas, al recibir un duro castigo por parte de la FIFA.

Por una deuda cuyo monto y procedencia no trascendió, al “Bicho” se le impuso una inhibición por los próximos tres mercados de pases, que le impediría reforzarse hasta mediados de 2028, en caso de no lograr saldar lo adeudado con anterioridad.

A este inconveniente se le suma un notable atraso salarial hacia su plantel profesional, con entre tres y cuatro meses de sueldo según el jugador y una medida de fuerza tomada en la semana: los jugadores quisieron hacer paro pero, por intermediación de Nicolás Diez, se les terminó asignando el fin de semana libre, durante la disputa de la fecha FIFA.

Con estos inconvenientes financieros, el presidente del club, Cristian Malaspina, brindará una charla abierta este viernes 20 de noviembre a las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, en el que los socios del club del barrio porteño de La Paternal podrán acceder con carnet en mano, por la puerta 9.