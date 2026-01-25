Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos recibe a Sarmiento con la obligación de levantar tras el golpe en Copa Argentina

Argentinos debuta en el Apertura 2026 ante su gente luego de la sorpresiva eliminación frente a Midland. Sarmiento, con plantel renovado.

25 de enero 2026 · 09:30hs
Argentinos Juniors iniciará su camino en el Torneo Apertura 2026 este domingo a las 21 en el estadio Diego Armando Maradona, donde recibirá a Sarmiento con la necesidad urgente de cambiar la imagen que dejó en la Copa Argentina. Tras la eliminación ante Midland, el equipo de La Paternal buscará recuperar confianza y solidez futbolística ante su público.

Argentinos Juniors y la necesidad de reacción

El conjunto dirigido en La Paternal sufrió un arranque de año inesperado. La caída frente a Midland, equipo recién ascendido a la Primera Nacional, en los 32avos de final de la Copa Argentina dejó secuelas deportivas y anímicas. Aquel encuentro parecía encaminarse tras el gol de Alan Lescano, pero Agustín Campana igualó el marcador y en los penales el Funebrero se impuso 6-5, con el arquero Mauro Leguiza como figura determinante.

Ahora, el debut en el Torneo Apertura 2026 aparece como una oportunidad inmediata para recomponerse. En casa y ante su gente, el Bicho intentará recuperar su identidad de juego: presión alta, circulación dinámica por bandas y protagonismo con la pelota.

Sarmiento y el desafío de los promedios

Del otro lado estará un Sarmiento que encara una temporada de reconstrucción profunda. Con once incorporaciones y doce salidas, el equipo de Junín inicia un nuevo ciclo manteniendo a Facundo Sava como entrenador, una apuesta a la continuidad dentro de un contexto de renovación masiva.

El objetivo principal del Verde será engrosar su cosecha desde el arranque, ya que comienza el año en el puesto 28 de la tabla de promedios, solo por encima de los recién ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Sumar fuera de casa sería un impulso clave en esa pelea.

Debut, urgencias y objetivos distintos

Mientras Argentinos Juniors necesita reafirmar su candidatura y despejar dudas tras el traspié copero, Sarmiento jugará cada fecha con la calculadora en la mano. En La Paternal se cruzarán dos realidades distintas, pero con un mismo denominador: empezar el campeonato sumando para encarar el 2026 con aire.

