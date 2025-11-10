Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos venció a Belgrano y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana

Argentinos venció 1-0 a Belgrano por la fecha 15 del Clausura en el Diego Armando Maradona y desplazó a River a puestos de Sudamericana en la tabla anual.

10 de noviembre 2025 · 23:58hs
Argentinos venció este lunes como local por 1-0 a Belgrano por la decimoquinta fecha del Clausura llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona y desplazó a River a puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual. El único gol del encuentro para el Bicho lo convirtió Lautaro Giaccone, a los 32 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Nicolás Diez sumó tres puntos trascendentales para escalar posiciones y alcanzar la tercera ubicación de la clasificación general. Ahora, deberán visitar a Estudiantes de La Plata en la última jornada del campeonato local.

Por su parte, el ‘Pirata’ no pudo conseguir una victoria que le permitiera ingresar entre los ocho mejores de la Zona A y luchar por un lugar en los Playoffs del campeonato local. En tanto, recibirá a Unión de Santa Fe, aún con chances de avanzar a los octavos de final, aunque dependerá de otros resultados.

Luego de la derrota por penales en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, los de La Paternal llegaban a este encuentro golpeados anímicamente, pero sabiendo que una victoria los dejaba con esperanzas de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, a los 32 minutos de la etapa inicial, Tomás Molina controló el balón en mitad de cancha, condujo hasta el borde del área del cuadro cordobés y asistió de taco al delantero Giaccone, quien sacó un zurdazo imposible de alcanzar para el arquero Thiago Cardozo.

Al mismo tiempo del complemento, Lucas Zelarayán tuvo una ocasión clara de gol, pero el defensor Francisco Álvarez estuvo atento para enviar el balón al tiro de esquina luego de que el guardameta Gonzalo Siri quedara fuera de acción.

La segunda etapa continuó con las insistencias de Belgrano por conseguir del empate y, si bien lograron generar numerosas ocasiones de peligro en el área rival, no tuvieron la efectividad necesaria de cara al arco para convertir.

Síntesis de Argentinos y Belgrano

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano, Hernán López Muñóz; Tomás Molina, Diego Porcel. Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Federico Ricca, Leonardo Morales, Alexis Maldonado; Tobías Ostchega, Francisco González, Lucas Menossi, Lucas Zelarayán, Gabriel Compagnucci; Franco Jara, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 32m Lautaro Giaccone (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Velázquez por Franco Jara (B); al inicio Julián Mavilla por Tobías Ostchega (B); 18m Emiliano Viveros por Hernán López Muñóz (A); 18m Nicolás Oroz por Diego Porcel (A); 25m Ulises Sánchez por Francisco González (B); 28m Gabriel Florentín por Lautaro Giaccone (A); 35m Román Riquelme por Alan Lescano (A); 35m Rúben Bentancourt por Tomás Molina (A); 46m Gonzalo Zelarayán por Lucas Menossi (B).

Argentinos Belgrano Clausura
