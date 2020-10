Aris Salónica ganó con gol argentino y es líder en Grecia

En Aris Salónica (10 puntos) también se desempeñaron los media puntas Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata) y Mateo García (ex Instituto de Córdoba), según registró el sitio Flashscore.

En el local Panathinaikos, que ocupa la penúltima posición con apenas una unidad, estuvo desde el arranque el exmarcador de punta de Estudiantes de La Plata, Facundo Sánchez.

El otro equipo de Salónica, PAOK, avanzó a la segunda posición (8), tras vapulear por 3-0 a OFI Creta, que tuvo en sus filas al volante Miguel Mellado (ex Chacarita), al atacante Juan Neira (ex Gimnasia La Plata) y al extremo Nazareno Solís (ex Boca y Huracán).

Los otros resultados: Atromitos 1-AEK Atenas 0; PAS Giannina 1-Olympiakos 1; Apollon Smirnis 1-Larissa 0; Panaitolikos 1-Asteras Trípolis 1 (gol de Jerónimo Barrales).