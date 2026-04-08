Deportistas santafesinos que competirán en Panamá recibieron apoyo económico

En la secretaría de deportes de la provincia, el gobierno entregó aportes económicos a santafesinos que competirán en los Juegos Suramericanos de la Juventud

En una loable iniciativa, el gobierno de Santa Fe, recibió a atletas y oficiales deportivos santafesinos que integran los seleccionados argentinos y participarán, a partir del próximo 12 de abril, en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se realizarán en Panamá .

En esta oportunidad, 11 de los 16 deportistas convocados fueron recibidos por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, junto al secretario de Deportes, Fernando Maletti, y la subsecretaría de Deporte Federado, Silvina Rodríguez Mesón. Durante el encuentro, las autoridades entregaron un aporte económico de un millón de pesos a cada atleta, con el objetivo de acompañar su preparación y potenciar su rendimiento en las próximas competencias.

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Durante el acto, Tejeda subrayó que se trata de un reconocimiento inédito para atletas juveniles y destacó el acompañamiento del Estado provincial. “Es un gusto recibirlos, estamos muy orgullosos de que representen a Santa Fe y al país”, afirmó. Además, remarcó que existe “una decisión política de acompañar al deporte”, en un contexto económico y social complejo.

Bajo la misma línea, Maletti destacó que los beneficiarios se encuentran en una etapa clave de formación. “Son deportistas sub-18, en pleno desarrollo. Históricamente, las becas llegaban después del resultado; nosotros decidimos acompañarlos antes”, explicó. Y agregó: “Este aporte no les cambia la vida, pero sí significa que alguien los mira, los escucha y los acompaña”.

Por su parte, el entrenador de ciclismo Daniel Capella valoró el respaldo institucional: “Para los chicos fue una sorpresa muy positiva. No es solo lo económico, sino el reconocimiento y la posibilidad de plantear las dificultades, sobre todo en disciplinas como el ciclismo, que requieren una inversión importante”.

secretaría de deportes aportes La entrega de aportes económicos a deportistas se realizó en la secretaría de deportes de la ciudad de Santa Fe.

En tanto, la ciclista Julia Lambert resaltó el esfuerzo detrás de la convocatoria: “Me preparé hace mucho tiempo y es la primera vez que voy a vestir la camiseta argentina. Sé lo que sacrificamos y hay que seguir entrenando para ser cada día mejores”.

Atletas santafesinos, con apoyo económico

El listado de deportistas que representarán al país y a la provincia incluye a Malena Santillán, Laureano Hopmaier y Joaquín Giovachini en natación; Marcos Larivey, en taekwondo; Zoe Quiroga, Julia Lambert, Martín Deltin y Federico Dalmaso, en ciclismo; Dante Pagani, en tenis inglés; Julián Di Pascuale y Joaquín Pendino en gimnasia; Jael Romero, en levantamiento de pesas; Pedro Spajic, en básquet 3x3; Malena Romano y Pía Cáceres, en atletismo; y Edgardo Peralta, en boxeo.

También participaron del encuentro dirigentes de distintas federaciones deportivas, entrenadores y familiares.

Los atletas provienen de diversas localidades de la provincia, entre ellas Venado Tuerto, Rafaela, Las Toscas, Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Colonia Rosa y San Guillermo.