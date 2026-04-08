En una loable iniciativa, el gobierno de Santa Fe, recibió a atletas y oficiales deportivos santafesinos que integran los seleccionados argentinos y participarán, a partir del próximo 12 de abril, en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se realizarán en Panamá.
Deportistas santafesinos que competirán en Panamá recibieron apoyo económico
En la secretaría de deportes de la provincia, el gobierno entregó aportes económicos a santafesinos que competirán en los Juegos Suramericanos de la Juventud
Por Ovación
En esta oportunidad, 11 de los 16 deportistas convocados fueron recibidos por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, junto al secretario de Deportes, Fernando Maletti, y la subsecretaría de Deporte Federado, Silvina Rodríguez Mesón. Durante el encuentro, las autoridades entregaron un aporte económico de un millón de pesos a cada atleta, con el objetivo de acompañar su preparación y potenciar su rendimiento en las próximas competencias.
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Durante el acto, Tejeda subrayó que se trata de un reconocimiento inédito para atletas juveniles y destacó el acompañamiento del Estado provincial. “Es un gusto recibirlos, estamos muy orgullosos de que representen a Santa Fe y al país”, afirmó. Además, remarcó que existe “una decisión política de acompañar al deporte”, en un contexto económico y social complejo.
Bajo la misma línea, Maletti destacó que los beneficiarios se encuentran en una etapa clave de formación. “Son deportistas sub-18, en pleno desarrollo. Históricamente, las becas llegaban después del resultado; nosotros decidimos acompañarlos antes”, explicó. Y agregó: “Este aporte no les cambia la vida, pero sí significa que alguien los mira, los escucha y los acompaña”.
Por su parte, el entrenador de ciclismo Daniel Capella valoró el respaldo institucional: “Para los chicos fue una sorpresa muy positiva. No es solo lo económico, sino el reconocimiento y la posibilidad de plantear las dificultades, sobre todo en disciplinas como el ciclismo, que requieren una inversión importante”.
En tanto, la ciclista Julia Lambert resaltó el esfuerzo detrás de la convocatoria: “Me preparé hace mucho tiempo y es la primera vez que voy a vestir la camiseta argentina. Sé lo que sacrificamos y hay que seguir entrenando para ser cada día mejores”.
Atletas santafesinos, con apoyo económico
El listado de deportistas que representarán al país y a la provincia incluye a Malena Santillán, Laureano Hopmaier y Joaquín Giovachini en natación; Marcos Larivey, en taekwondo; Zoe Quiroga, Julia Lambert, Martín Deltin y Federico Dalmaso, en ciclismo; Dante Pagani, en tenis inglés; Julián Di Pascuale y Joaquín Pendino en gimnasia; Jael Romero, en levantamiento de pesas; Pedro Spajic, en básquet 3x3; Malena Romano y Pía Cáceres, en atletismo; y Edgardo Peralta, en boxeo.
También participaron del encuentro dirigentes de distintas federaciones deportivas, entrenadores y familiares.
Los atletas provienen de diversas localidades de la provincia, entre ellas Venado Tuerto, Rafaela, Las Toscas, Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Colonia Rosa y San Guillermo.