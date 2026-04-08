Uno Santa Fe | Ovación | Santo Tomé

Santo Tomé será escenario de la cuarta fecha del Argentino de aguas abiertas

La final del Argentino de aguas abiertas y Selectivo para los Odesur, que tendrá a Candela Giordanino y Sofía Garcés de Unión, se hará en Santo Tomé

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 19:22hs
 Candela Giordanino y Sofía Garcés de Unión competirán en Santo Tomé.

 Candela Giordanino y Sofía Garcés de Unión competirán en Santo Tomé.

Santo Tomé será la sede de la cuarta y última fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas que organiza la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la realización de la Federación Santafesina de Atletismo. Habrá pruebas para todas las categorías, incluyendo a los másters, con sus debidos metrajes para cada una. Este evento será clasificatorio a los Juegos Suramericanos de mayores que se realizará en Santa Fe en septiembre venidero.

Santo Tomé recibe nuevamente a las aguas abiertas

Con mucha expectativa la ciudad de Santo Tomé se prepara para vivir la fiesta de las aguas abiertas. Se trata de la gran final del Campeonato Argentino 2026, y selectivo para los Odesur. La Municipalidad de Santo Tomé, que siempre ha brindado su apoyo a esta disciplina, invita a toda la comunidad a participar y acompañar el Selectivo de Aguas Abiertas rumbo a los ODESUR 2026, evento organizado por la Federación Santafesina de Natación (FESANA).

La competencia se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril en el Balneario Municipal Brigadier Estanislao López, consolidando a la ciudad como escenario de un evento deportivo de gran relevancia a nivel regional y nacional. Cabe destacar que Santo Tomé fue la ciudad seleccionada dentro de la provincia de Santa Fe tanto para el inicio del selectivo como para esta instancia final clasificatoria, reafirmando su rol protagónico en el desarrollo de la competencia.

aguas abiertas santo tomé
El balneario de Santo Tomé volverá a ser escenario de una fecha del Argentino de aguas abiertas.

El balneario de Santo Tomé volverá a ser escenario de una fecha del Argentino de aguas abiertas.

El certamen también incluyó instancias en las provincias de Córdoba y San Juan, lo que da cuenta de su carácter federal y de la jerarquía del evento.

Asimismo, esta jornada marcará el cierre del campeonato y contempla la clasificación al Mundial Juvenil. La competencia contará con la participación de nadadores de alto nivel, así como también de deportistas de categorías promocionales y federadas, quienes competirán en distintas distancias dentro de un circuito boyado.

La Academia de Guardavidas de Santo Tomé acompañará la jornada y tendrá a su cargo el operativo de seguridad acuática, velando por el resguardo y la integridad de los nadadores durante toda la competencia.

Destacadas presencias en Santo Tomé

En categoría mayores, 8 vueltas al circuito de 10km, en mujeres competirán Candela Giordanino de Unión de Santa Fe, Romina Imwinkelried de Libertad de San Jerónimo Norte, Martina Contreras de Mendoza de Regatas, María Sol Hormaeche de Bucor de Córdoba y Mariel Loyato de QE de Buenos Aires. En varones lo harán Aquiles Balaudo de CECI de Gálvez, Lucas Alba de Buenos Aires, Joaquín Moreno de La Pampa; Tomás Rodríguez, Lucas Salinas y Lucca Scalisi de BUCOR de Córdoba; Marcos Petrucci de Estudiantes de Paraná e Ivo Cassini de Kimberley de Mar del Plata.

En junior, cuya distancia de nado es 8 vueltas al circuito de 10km, competirán Tomás Jouglard, Sofía Garcés y Anabella Primón de Unión, Thiago Crichigno de Náutico Avellaneda de Rosario y Fabricio Stip de Argentino de Firmat. En juveniles, 6 vueltas al circuito de 7.5km, lo harán Emma Hanlon de Náutico Avellaneda de Rosario y Lucila Bambozzi de Regatas de Rosario.

En cadetes, quienes darán 4 vueltas al circuito de 5km, estarán compitiendo Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte; Alan Venencia, Ian Furlán, Camila Rucci y Janna Ludmila Ubait de Unión de Santa Fe, Mateo Capelletti y Gaia Catalina Pedrozo del Lawn Tenis Club Esperancino; Isabella Capelletti del Reconquista Tenis Club.

En menores, 2 vueltas al circuito de 2.500 metros, estarán presentes Giovanna Furlong y Blanca Juárez de CECI de Gálvez; Morena Melo, Martina Piet

Santo Tomé Campeonato Argentino Aguas abiertas
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

El hombre fue detenido en sauce viejo, durante un control policial

Aprehendieron a un hombre con pedido de captura por el asesinato de Hernán Cardozo en Santo Tomé

Los nadadores de Unión, Malena Santillán y Laureano Hopmaier, recibieron el apoyo gubernamental.

Deportistas santafesinos que competirán en Panamá recibieron apoyo económico

Lo último

Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Último Momento
Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Advierten que las lluvias continuarán en Santa Fe y la región: superarían hasta un 45% los valores normales

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes santafesina: estafó a 19 personas por más de $16 millones

Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

Unión gestiona para poner al día al plantel y cuerpo técnico antes de visitar a Estudiantes

Padres separados de sus hijos: avanza el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por falsas denuncias

Padres separados de sus hijos: avanza el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por falsas denuncias

Ovación
Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Motta palpitó la visita a Colón: Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego

Motta palpitó la visita a Colón: "Buscaremos sacarle el protagonismo y adueñarnos del juego"

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

La Liga Profesional destacó a Estigarribia por su penal ante Riestra

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Unión, protagonista en ataque: segundo equipo que más genera en la Liga Profesional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe