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El suculento premio que Etcheverry buscará ante Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry se lo dio vuelta al francés Térence Atmane y se medirá este jueves con Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo

8 de abril 2026 · 18:56hs
El suculento premio que Etcheverry buscará ante Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry dio vuelta el partido ante el francés Térence Atmane y se medirá este jueves con Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer torneo de esta categoría en lo que va del año.

Etcheverry, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2, luego de una hora y 57 minutos de juego y es el único argentino que sigue con vida en el Principado.

• LEER MÁS: Etcheverry venció a Atmane y pasó a los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Estar en los octavos de final del tercer Masters 1000 del año le asegura a Etcheverry 100 puntos en el ranking mundial, un premio de 84.890 euros y el privilegio de jugar por primera vez en su carrera contra el número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz es el defensor del título en este torneo y el ganador del encuentro de este jueves a las 10 de argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) obtendrá 200 puntos y 158.700 euros. Esta buena actuación en Montecarlo el permitirá a Etcheverry quedar cada vez más cerca del puesto 27 en el ranking ATP, que fue el mejor de su carrera.

La paternidad de Carlos Alcaraz sobre los argentinos

Carlos Alcaraz jugó 15 partidos oficiales contra jugadores argentinos a nivel ATP y solo perdió el primero, ante Federico Coria, en 2020. Después, entre 2022 y 2026, venció consecutivamente a Delbonis, Schwartzman, Londero, Bagnis (2), Báez (3), Coria, Ugo y Fran Cerúndolo (4). Su última victoria ante Báez fue este martes en la segunda ronda de Montecarlo.

Etcheverry Carlos Alcaraz Masters 1000 de Montecarlo
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