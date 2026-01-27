Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

Franco Armani, que fue descartado por una inflamación en el talón derecho, podría perderse también el partido de River ante Rosario Central.

River afrontará un nuevo compromiso del Torneo Apertura sin el arquero Franco Armani , quien volvió a quedar descartado por una molestia física y no será parte del partido de este miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata .

El arquero sufre una inflamación en el talón derecho, en la misma pierna del desgarro de gemelo que lo dejó fuera de la pretemporada, y su presencia para la visita a Rosario Central también aparece seriamente comprometida.

Ante este panorama, el arco seguirá bajo la responsabilidad de Santiago Beltrán.

El cuerpo técnico había marcado la segunda fecha como el punto de regreso del campeón del mundo, ya recuperado del desgarro que lo marginó del debut frente a Barracas Central.

Sin embargo, la nueva dolencia alteró los planes originales y encendió una señal de alerta en el inicio del año.

La inflamación, probablemente consecuencia de la lesión previa, obliga a manejar los tiempos con cautela y genera incertidumbre sobre su evolución inmediata.

Un arranque de año poco feliz para Armani en River

A los 39 años, Armani atraviesa un arranque de temporada poco habitual y, tras perderse el estreno oficial, tampoco estará disponible frente a Gimnasia y es muy probable que quede al margen del encuentro del domingo 1° de febrero ante Rosario Central.

La situación del arquero será reevaluada una vez superada esa fecha, con la mirada puesta en la cuarta jornada, el viernes 6, cuando River reciba a Tigre en el Monumental.

Mientras tanto, Beltrán volverá a ser titular por segundo partido consecutivo en el torneo y cuarto si se incluyen los amistosos de verano.

El arquero de 21 años respondió con seguridad cada vez que le tocó jugar, tuvo escasa exigencia pero mostró firmeza, aún no recibió goles y sumó como antecedente destacado el penal que atajó ante Peñarol en una definición desde los doce pasos.

El contexto del arco limita las alternativas: Ezequiel Centurión, repescado de Independiente Rivadavia para ser la principal opción detrás de Armani de cara a 2026, continúa recuperándose de una fractura en la muñeca izquierda y recién estaría disponible dentro de un mes.

Además, en caso de enfrentar a Rosario Central, River se cruzará con Jeremías Ledesma, arquero cedido a préstamo con obligación de compra, mientras su propio arco seguirá custodiado por un juvenil con apenas tres partidos en Primera División.