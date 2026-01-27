Uno Santa Fe | Ovación | Armani

Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

Franco Armani, que fue descartado por una inflamación en el talón derecho, podría perderse también el partido de River ante Rosario Central.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 19:25hs
Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

River afrontará un nuevo compromiso del Torneo Apertura sin el arquero Franco Armani, quien volvió a quedar descartado por una molestia física y no será parte del partido de este miércoles ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El arquero sufre una inflamación en el talón derecho, en la misma pierna del desgarro de gemelo que lo dejó fuera de la pretemporada, y su presencia para la visita a Rosario Central también aparece seriamente comprometida.

Ante este panorama, el arco seguirá bajo la responsabilidad de Santiago Beltrán.

El cuerpo técnico había marcado la segunda fecha como el punto de regreso del campeón del mundo, ya recuperado del desgarro que lo marginó del debut frente a Barracas Central.

Sin embargo, la nueva dolencia alteró los planes originales y encendió una señal de alerta en el inicio del año.

La inflamación, probablemente consecuencia de la lesión previa, obliga a manejar los tiempos con cautela y genera incertidumbre sobre su evolución inmediata.

Un arranque de año poco feliz para Armani en River

A los 39 años, Armani atraviesa un arranque de temporada poco habitual y, tras perderse el estreno oficial, tampoco estará disponible frente a Gimnasia y es muy probable que quede al margen del encuentro del domingo 1° de febrero ante Rosario Central.

La situación del arquero será reevaluada una vez superada esa fecha, con la mirada puesta en la cuarta jornada, el viernes 6, cuando River reciba a Tigre en el Monumental.

Mientras tanto, Beltrán volverá a ser titular por segundo partido consecutivo en el torneo y cuarto si se incluyen los amistosos de verano.

El arquero de 21 años respondió con seguridad cada vez que le tocó jugar, tuvo escasa exigencia pero mostró firmeza, aún no recibió goles y sumó como antecedente destacado el penal que atajó ante Peñarol en una definición desde los doce pasos.

El contexto del arco limita las alternativas: Ezequiel Centurión, repescado de Independiente Rivadavia para ser la principal opción detrás de Armani de cara a 2026, continúa recuperándose de una fractura en la muñeca izquierda y recién estaría disponible dentro de un mes.

Además, en caso de enfrentar a Rosario Central, River se cruzará con Jeremías Ledesma, arquero cedido a préstamo con obligación de compra, mientras su propio arco seguirá custodiado por un juvenil con apenas tres partidos en Primera División.

Armani Gimnasia River
Noticias relacionadas
daniel scioli esquivo las criticas a tapia y toviggino: ¿miedo politico o una salida apurada?

Daniel Scioli esquivó las críticas a Tapia y Toviggino: ¿miedo político o una salida apurada?

Los Pumas jugarán el 4 de julio con Escocia en la provincia de Córdoba.

Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

formula 1: isack hadjar sufrio un fuerte accidente en barcelona

Fórmula 1: Isack Hadjar sufrió un fuerte accidente en Barcelona

la asb definio como se jugaran los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Lo último

Reforma penal juvenil de Milei: La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas

Reforma penal juvenil de Milei: "La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas"

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

Último Momento
Reforma penal juvenil de Milei: La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas

Reforma penal juvenil de Milei: "La punibilidad baja a 13 años con cumplimiento efectivo sin bajar las penas"

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

B° Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

Boca no se baja del mercado: refuerzos cerrados y nuevos nombres en la mira

Boca no se baja del mercado: refuerzos cerrados y nuevos nombres en la mira

Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

Armani volvió a sufrir una molestia y no juega ante Gimnasia

Ovación
Lucas Menossi, nueva cara de Unión: Quiero volver al nivel que mostré en Tigre

Lucas Menossi, nueva cara de Unión: "Quiero volver al nivel que mostré en Tigre"

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

Colón analiza el regreso de Marcelo Meli para reforzar el mediocampo

Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"