Arranca el Torneo Súper 8 con dos juegos en el Tribu Mocoretá

Se pone en marcha el Torneo Súper 8, con el duelo que a las 19 animarán Almagro A y Sanjustino. Desde las 21.30, chocarán República del Oeste-CUST A.

Este jueves 10 de septiembre comenzará a jugarse el Torneo Súper 8 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet, con dos cruces por demás de interesantes.

Desde las 19, Almagro A y Sanjustino reeditarán la última final del presente Prefederal, mientras que a las 21.30, República del Oeste chocará ante CUST A. Ambos duelos podrán ser seguidos de cerca por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina.