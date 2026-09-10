Este jueves 10 de septiembre comenzará a jugarse el Torneo Súper 8 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet, con dos cruces por demás de interesantes.
Arranca el Torneo Súper 8 con dos juegos en el Tribu Mocoretá
Se pone en marcha el Torneo Súper 8, con el duelo que a las 19 animarán Almagro A y Sanjustino. Desde las 21.30, chocarán República del Oeste-CUST A.
Por Ovación
Desde las 19, Almagro A y Sanjustino reeditarán la última final del presente Prefederal, mientras que a las 21.30, República del Oeste chocará ante CUST A. Ambos duelos podrán ser seguidos de cerca por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina.
Para ver en VIVO: Almagro A vs. Sanjustino
Para ver en VIVO: República vs. CUST A
FIXTURE TORNEO SÚPER 8 ASB
Jueves 10 de septiembre
19.00 Almagro A vs. Sanjustino (J1)
21.30 República vs. CUST A (J2)
Viernes 11 de septiembre
19.00 Rivadavia vs. Gimnasia (J3)
21.30 Alma Juniors vs. Banco (J4)
Sábado 12 de septiembre
Semifinales
18.00 Ganador J1 vs. Ganador J4
20.30 Ganador J2 vs. Ganador J3
Domingo 13 de septiembre
18.00 Final