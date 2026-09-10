Uno Santa Fe | Ovación | Super 8

Arranca el Torneo Súper 8 con dos juegos en el Tribu Mocoretá

Se pone en marcha el Torneo Súper 8, con el duelo que a las 19 animarán Almagro A y Sanjustino. Desde las 21.30, chocarán República del Oeste-CUST A.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 10:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Arranca el Torneo Súper 8 con dos juegos en el Tribu Mocoretá

Este jueves 10 de septiembre comenzará a jugarse el Torneo Súper 8 que organiza la Asociación Santafesina de Básquet, con dos cruces por demás de interesantes.

Desde las 19, Almagro A y Sanjustino reeditarán la última final del presente Prefederal, mientras que a las 21.30, República del Oeste chocará ante CUST A. Ambos duelos podrán ser seguidos de cerca por el canal de Youtube de la Asociación Santafesina.

Para ver en VIVO: Almagro A vs. Sanjustino

Para ver en VIVO: República vs. CUST A

FIXTURE TORNEO SÚPER 8 ASB

Jueves 10 de septiembre

19.00 Almagro A vs. Sanjustino (J1)

21.30 República vs. CUST A (J2)

Viernes 11 de septiembre

19.00 Rivadavia vs. Gimnasia (J3)

21.30 Alma Juniors vs. Banco (J4)

Sábado 12 de septiembre

Semifinales

18.00 Ganador J1 vs. Ganador J4

20.30 Ganador J2 vs. Ganador J3

Domingo 13 de septiembre

18.00 Final

Super 8 Tribu Mocoretá Almagro
Noticias relacionadas
Pablo De Muner habló del partido que Godoy Cruz jugará contra Colón.

"Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico"

godoy cruz: sin su goleador para jugar contra colon en el feliciano gambarte

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Jorge el Loco Solís se presenta en el festival del Willie Pep en el salón de Festram.

El clásico festival boxístico del Willie Pep se realizará en Festram

¿quien sos, bobo?: el insolito cruce entre de paul y lewandowski

"¿Quién sos, bobo?": el insólito cruce entre De Paul y Lewandowski

Lo último

Colón mueve piezas para una parada clave ante Godoy Cruz

Colón mueve piezas para una parada clave ante Godoy Cruz

Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico

"Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico"

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Último Momento
Colón mueve piezas para una parada clave ante Godoy Cruz

Colón mueve piezas para una parada clave ante Godoy Cruz

Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico

"Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico"

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Howard Johnson La Boca, un hotel que está cambiando la fisonomía del barrio porteño

Howard Johnson La Boca, un hotel que está cambiando la fisonomía del barrio porteño

La gran prueba de Colón: golpeado, con bajas y obligado a levantarse ante Godoy Cruz

La gran prueba de Colón: golpeado, con bajas y obligado a levantarse ante Godoy Cruz

Ovación
Madelón habló de su relación con Spahn y fue contundente: Debería ser más

Madelón habló de su relación con Spahn y fue contundente: "Debería ser más"

Marcelo Estigarribia: No pasa por mi cabeza irme de Unión

Marcelo Estigarribia: "No pasa por mi cabeza irme de Unión"

Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

Unión se frota las manos: Boca cerró la venta de Kevin Zenón a Atlas de México

Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico

"Colón es un equipo con mucha historia y que tiene un gran técnico"

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz: sin su goleador para jugar contra Colón en el Feliciano Gambarte

Policiales
Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe