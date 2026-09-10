En la antesala del Súper 8, este miércoles se jugó gran parte de la Fecha 7 en el Torneo Oficial A2, que quedó apenas con un equipo sin derrotas.
Torneo Oficial A2: Regatas Santa Fe quedó como único invicto
Regatas Santa Fe superó a Alumni por 83-62 en el Tribu Mocoretá, y es el único invicto del Torneo Oficial A2. Regatas Coronda es el único puntero.
Por Ovación
Y ese elenco es Regatas Santa Fe después de batir a Alumni en el Tribu Mocoretá. Por su parte, Regatas Coronda superó a CUST B y sigue como puntero.
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 7
Miércoles 9 de septiembre
Santa Rosa 67 (Lucas Delfino 20) - Macabi 57 (Tadeo Acosta 15)
Regatas (SF) 83 (Lázaro Astulfi 15) - Alumni 62 (Juan Torren 18)
CUST B 65 (Francisco Galizzi 18) - Regatas Coronda 77 (Enzo Gauna 21)
Kimberley 97 (Luca Ceñal 18) - Centenario 59 (Matías Bonavía 20)
A reprogramación
UNL vs. Almagro B
Libre: Argentino (SC)
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 13 (6-1); Regatas (SF) 12 (6-0); Santa Rosa 12 (5-2); Alumni 11 (5-1); Kimberley 10 (4-2); Centenario 10 (3-4); Macabi 9 (3-3); UNL y Argentino 7 (1-5); CUST B 6 (0-6) y Almagro B 5 (0-5)