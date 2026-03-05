Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Arranca la temporada 2026: qué esperar de Colapinto, Varrone y Colnaghi en Australia

El automovilismo argentino tiene representación en las tres categorías principales: Franco Colapinto en F1, Nicolás Varrone en F2 y Mattia Colnaghi en F3.

5 de marzo 2026
Franco Colapinto llega a Melbourne con Alpine y el motor Mercedes bajo el capó, buscando consolidar su lugar en la zona media de la Fórmula 1. Tras un 2025 de supervivencia, el argentino deberá gestionar la energía del tren motriz híbrido, optimizar la estrategia de neumáticos y adaptarse al trazado urbano del Albert Park, un circuito completamente nuevo para él. “El objetivo es aprovechar cada oportunidad y sumar puntos desde la primera carrera”, aseguró el piloto.

El A526, diseñado para ser competitivo en el top-10, presenta un desarrollo aerodinámico más agresivo que promete rendir en curvas rápidas y rectas largas. La clave estará en cómo Colapinto amolde su estilo de manejo a las exigencias de la pista y de su equipo, especialmente ante rivales consolidados que buscan dominar la zona media del campeonato.

Nicolás Varrone: adaptación y consistencia en la F2

En la Fórmula 2, Nicolás Varrone encara su primera experiencia en el GP de Australia con el equipo Van Amersfoort Racing. La prioridad es llegar al final de las carreras, pero la pretemporada demostró que puede competir al nivel de sus rivales más experimentados. La igualdad de chasis y motores hace que la puesta a punto y la habilidad al volante sean factores decisivos. Cada punto sumado será un logro estratégico para asentarse en la categoría.

Mattia Colnaghi: un debut prometedor en F3

Mattia Colnaghi, con 17 años y la bandera argentina en su casco, aspira a pelear por el título en la F3 con MP Motorsport. Su principal desafío será dominar los neumáticos Pirelli y el manejo del auto más potente que el de Eurocup-3, en un circuito que solo conoce virtualmente. La combinación de talento, disciplina y rápida adaptación a la pista será clave para colocarse en los lugares de vanguardia desde las primeras vueltas.

Calendario y horarios clave en Melbourne

Jueves 5 de marzo

18:50 – Práctica libre F3

20:00 – Práctica libre F2

22:30 – Práctica libre 1 F1

Viernes 6 de marzo

00:00 – Clasificación F3

00:55 – Clasificación F2

02:00 – Práctica libre 2 F1

21:15 – Carrera sprint F3

Sábado 7 de marzo

00:10 – Carrera sprint F2

02:00 – Clasificación F1

18:50 – Carrera Feature F3

21:25 – Carrera Feature F2

Domingo 8 de marzo

01:00 – Gran Premio de Australia F1

Con un fin de semana cargado de acción y expectativa histórica para el automovilismo argentino, Colapinto, Varrone y Colnaghi tienen la oportunidad de marcar el ritmo de la temporada 2026 y demostrar que pueden competir al más alto nivel internacional. La combinación de estrategia, talento y adaptación será la clave para arrancar con éxito en Melbourne.

